Al magt til de forudsætningsløse

Det første jeg gør, når jeg vågner i weekenden, er at gå ud i køkkenet og slukke for radioen, som nogen ved et uheld er kommet til at tænde for. Inde i radioen sidder fire megakendte mennesker og diskuterer sært infantile dilemmaer fra lytterne aldeles uden særlige forudsætninger.

Én lytter skal giftes, men frygter sin svigerfars tale. Én kan ikke få sit one night stand ud ad døren. Én har bildt sin kæreste ind, at hun er fra Norge. Og én kan ikke holde makkerens kæreste ud.

Er det børneradio, tænker man. Men det er det slet ikke. Der er bare dømt båndsløjfe på den forudsætningsløse hyggesnak, der altid har været en del af den danske nationalkarakter, men som i det moderne mediesamfund er stukket fuldstændigt af.

Danskerne har altid elsket Klods Hans, det vil sige amatøren, der kommer først i køen. Med mediesamfundet og internettets til- syneladende demokratisering er køen helt forsvundet og enhver dagsorden nivelleret til sin egen laveste fællesnævner.

Ingen har monopol på viden. Patienterne er klogere end lægen. Forældrene klogere end lærerene. Vælgerne klogere end regeringen. Og i medierne kan alle alt, ligesom alle har en mening om hvad som helst.

Hele sendeflader fyldes med programmer, hvor dilettanter, der aldrig har lært håndværket, fumler sig frem med kagebageri, dansetrin, sang og musik.

Der er ganske vist nogle, der stadig gør sig umage, og som bruger 10.000 timer på at slide balletsko op, eller som fordyber sig i håndværk og forskning. Men dem gider vi ikke høre på.

Nu bli’r det vist lidt teknisk, siger studieværten så sikkert som amen i kirken hver gang, noget bliver lidt seriøst. Giv os i stedet en politiker klædt ud som konditor. Giv os en topchef på et dansegulv. Giv os en revyskuespiller, der lørdag morgen sludrer løs om andre menneskers børneopdragelse.

Og så en indrømmelse: Jeg har engang selv været en af de forudsætningsløse. Uge efter uge sad jeg i et radiostudie og snakkede med om madvaner på plejehjem og cyklisters adfærd i morgentrafikken.

En lørdag slap ordene op, og jeg meddelte denne og andre stationer, at jeg fremover kun vil interviewes, hvis jeg kan siges at vide noget substantielt om emnet. Det har i betragtelig grad gjort mine optrædener færre og forhåbentlig været et selvstændigt bidrag til højnelsen af dansk sendekvalitet.

Og denne klumme? Jeg bilder mig ind at vide noget om medier, kommunikation og politik. Så den forekommer mig inden for skiven. Ligesom fodbold og skønlitteratur på en god dag og på længere sigt bær- og frugtproduktion. Et godt høsttip herfra er således, at man kan dreje æblet en halv omgang for at se, om det slipper grenen.

Mere er der ikke at tilføje. For mange mennesker mener noget om for meget. For mange kendte tror, at de ved noget om alting. For mange har glemt, hvordan indsigt lyder, og kompetencer ser ud. Og et helt mediesamfund koger grød på nedfaldsfrugt.