»Al den faglighed, som Johannes Riis står for, blegner, når Janni Ree kan få udgivet en bog som Golddigger«

Først blev Morten Hesseldahl ny administrerende direktør for Gyldendal. Så forlod forlagsdirektør Elisabeth Nøjgaard Danmarks største forlag - efter aftale med Morten Hesseldahl. Og nu blev det så Johannes Riis' tur til at slippe tøjlerne. Efter 24 år fratræder han som litterær direktør. Hvad er det, der er sket?

»Jeg har jo i flere år talt med direktionen om, hvordan jeg skulle bakke ud, når den tid kom. Jeg har fået en fin aftale, og den er jeg meget glad for. Jeg vil også fortsat komme meget på forlaget,« siger Johannes Riis med henvisning til, at han fortsætter som forlagsredaktør for sin »forfatterportefølje«, som det hedder.

Hvem håber du kommer efter dig?

»Det skal være en person med erhvervsaktiv horisont, der er længere end min. Jeg bliver 69 år om nogle få måneder, og med de organisationsændringer, der nu sker på Gyldendal, skal jeg ikke stå i spidsen for min afdeling. Der skal nye og andre kræfter ind for at nå de nye mål.«

Hvilke forventninger har du til ham eller hende?

»Der er et nyt bogmarked og en ny virkelighed, men jeg håber, at man får bragt Gyldendal genkendeligt ind i fremtiden. Jeg håber, at Gyldendal bliver ved med at være Gyldendal.«

Kan du uddybe det?

»Jeg tror godt, læserne ved, hvad jeg mener.«

Så vidt Johannes Riis.

Morten Hesseldahl siger, at han er »rigtig glad« for, at man nu får en model, hvor Johannes Riis stadig er tilknyttet forlaget.

»Det betyder, at vi kan føre den stafet videre, som han har holdt højt i snart 25 år,« siger han.

Har du vidst hele tiden, at der skulle ske noget nyt?

»Vi har vi talt åbent og fredsommeligt om, hvordan det skulle blive, og vi kommer i øvrigt ikke til at få en ny litterær direktør, vi får en anden konstruktion: Titlen litterær direktør var noget, der blev opfundet i sin tid, da Klaus Rifberg trådte til, så kom Christian Bundegaard, og så tog Johannes over. Men nu kommer vi til at organisere os anderledes.«

Hvad er det nye, der ellers kommer til at ske?

»Vi vil gerne slå en tyk streg under, at Gyldendal er et sted, der rummer forskellige litterære udtryk af alle slags, og at Gyldendal også er en ramme om intellektuelle uenigheder. Alt det vil vi gerne ramme i kraft af vores udgivelser og ved at deltage i debatter, og der må gerne være flere end »bare« en litterær direktør, der markerer sig på det felt,« siger Morten Hesseldahl med henvisning til, at Johannes Riis i mange år var den helt dominerende profil, når det handlede om at tegne Gyldendal udadtil.

»Måske er det for sent?«

Ifølge ledelsesekspert Anders Drejer, der er professor ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet, er det endog meget store udfordringer, der venter Gyldendal.

»Jeg tror, at forlaget befinder sig i en meget vanskelig situation, fordi alt det, de kunne og var gode til, ikke rigtig er vigtigt for os kunder længere. Det, Gyldendal nu skal forholde sig til, er, hvad der bliver forlagets placering i fremtidens mediebillede, som sandsynligvis bliver digitalt,« siger Anders Drejer og tilføjer:

»Jeg har stor respekt for Elisabeth Nøjgaard og Johannes Riis og det, de kan, men der er måske noget, de ikke kan fremadrettet. Al den faglighed, Johannes Riis står for, blegner, når Janni Ree kan få udgivet en bog som »Golddigger«, for så tænker andre, at så behøver jeg nok heller ikke anstrenge mig som forfatter. Desuden sælges sådan en bog via digitale medier og fjernsyn etc., så alt det, de her gode mennesker kunne, er ikke så vigtigt fremadrettet.«

Hvad er det, der sker?

»Der sker det, at kernekompetencer bliver til kernestivheder, der forhindrer os i at få succes, hvis der ikke bliver ryddet ud i dem på det rigtige tidspunkt. Man kan sammenligne situationen med A.P. Møller-Mærsk, som nærmest holder brandudsalg af arvesølvet, inden det bliver til møllesten, i håb om at kunne investere i fremtiden, og jeg kan godt være bange for, at Gyldendal ikke har midlerne til at investere i fremtiden. Måske er det for sent? Måske skulle man have ansat nogle digitaliseringshippier for flere år siden.«

Nu fortsætter Johannes Riis jo som redaktør, hvad tyder det på?

»Det tyder på, at man har villet beholde den kæmpe faglighed, han har, men man har også tænkt, at når det gælder fremtiden, så er han old school.«

Mere gennemsigtighed og ligestilling

Nils Bjervig, der er tidligere mangeårig redaktør af branchebladet Bogmarkedet og indehaver af Bjervigs Bureau, siger:

»Jeg er overrasket over, at Johannes Riis går af nu, for jeg havde regnet med, at han skulle være i stillingen i hvert fald frem til Gyldendals 250 årsjubilæum i 2020. Jeg havde regnet med, at det skulle være kronen på hans flotte karriere på Gyldendal.«

Hvad siger du til, at man nedlægger stillingen som litterær direktør og i det hele taget ændrer på organisationen?

»Indtil nu har Johannes Riis som litterær direktør refereret direkte til den administrerende direktør - det var en særstilling, han havde, og som han også havde fortjent. Men jeg havde omvendt forventet, at der ville komme en ny struktur, når Morten Hesseldahl trådte til, og jeg synes også, at det er en god og tiltrængt ting.«

Hvad kan fordelen være?

»At der kan komme en mere logisk struktur med lige kommandoveje, mere gennemsigtighed og mere ligestilling.«

Gyldendal oplyste onsdag, at man torsdag vil præsentere en ny organisation, der »skal imødegå udfordringerne på et bogmarked i hastig forandring«.