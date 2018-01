90'er-hitmager gemte melodigrandprix-nummer i skuffen

København. Der skal ikke meget mere end linjen "dee, dee, na, na, na" til, før man kan høre 90'er-hærgeren "Saturday Night" for sit indre øre.

Danske Sannie Carlson brød i 1994 igennem den internationale lydmur under navnet Whigfield, og nu er hitsangerinden klar til at gøre sin entré i en helt anden arena - nemlig på scenen til Dansk Melodi Grand Prix.

Og det er ikke hvilken som helst sang, den 47-årige sangerinde stiller op med, når hun 10. februar stiller sig på scenen i Gigantium i Aalborg med nummeret "Boys On Girls"

Hun havde nemlig "en lille, sexet popsang liggende i skuffen", som bare ventede på den rigtige anledning, fortæller hun.

»Jeg er blevet kontaktet de sidste par år om, hvorvidt jeg havde lyst til at deltage som sangskriver, men jeg har ikke haft tid før. Sidste år blev jeg kontaktet og spurgt, om jeg ville til København og være med til sangskrivningen. Men så sagde jeg, at jeg allerede havde sangen.«

»Jeg skrev den for et par år siden. Og jeg syntes, at den var poppet nok til at være med i det danske melodigrandprix. Så jeg sendte den til dem, og så fik jeg svar inden for en halv time,« siger Sannie Carlson og tilføjer:

»Så der må jo være noget i den sang.«

Allerede inden for de første ti sekunder sker der ting og sager i sangen, kan hun afsløre.

Læs også 90er-stjerne dyster i Dansk Melodi Grand Prix 2018

»Jeg skrev den på fem timer - både tekst og melodi. Det var en af de dage, hvor der bare var magi. Så jeg er glad for, at jeg har holdt på den indtil melodigrandprixet,« siger Sannie Carlson.

Hun kalder det for en regnbuesang, der handler om retten til at elske, den man vil.

»Det handler om basale menneskerettigheder, og det er åndssvagt, at man stadig skal snakke om det,« siger Sannie Carlson, der er en stor forkæmper for lige rettigheder uanset seksualitet.

Med navneskiftet fra Whigfield til Sannie føler sangerinden, at hun er vendt tilbage til rødderne. Og melodigrandprixet har da også fulgt sangerinden, der til daglig bor i Milano i Italien, hele livet.

»Selv om jeg er i udlandet, skal jeg se melodigrandprixet. Det er noget, der har fulgt mig helt tilbage fra min barndom, hvor jeg sad og så det med mine bedsteforældre. Jeg vokser aldrig fra det,« siger hun.