80 meter højt med 100 lejligheder: Her er Carlsberg Byens næste tårn

Salget af luksusboliger i Carlsberg Byens første højhusbyggeri, Bohrs Tårn, går trægt. Mens 95 procent af den nye bydelens øvrige boliger er afsat, er det kun tilfældet med op mod halvdelen af de 88 lejligheder i det 100 meter høje tårn.

Nu er endnu et tårn - med et noget anderledes udtryk - på vej. Dahlerups Tårn hedder byggeriet, som bliver 80 meter højt og kommer til at ligge ud til Carl Jacobsens Have med udsigt til Søndermarken, Carlsberg Laboratorium og Frederiksberg.

Der er brugt ekstra glas i bygningen for at få den til at fremstå mindre bastant.

Til at tegne det nye tårn har Carlsberg Byen hyret Schmidt Hammer Lassen Architects, der ikke mindst er kendt som arkitekterne bag Den Sorte Diamant, hvor Det Kongelige Bibliotek holder til.

»Det har blandt andet været vigtigt at skabe den bedste udsigt til de haver, parker og bydele, som kommer til at omgive det nye tårn,« siger partner i Schmidt Hammer Lassen Architects Mads Kaltoft.

»Den læring, Carlsberg Byen har fra Bohrs tårn, er, at man vil ramme et bredere publikum ved at gøre boligerne lidt mindre og med flere værelser.« Partner i Schmidt Hammer Lassen Architects Mads Kaltoft.

Boligerne ligger fra 4.-23. etage, mens den nederste del af byggeriet kommer til at bestå af et kontorhus, cafeer og butikker, hvor facaden er beklædt med røde teglsten, som også går igen i de historiske bygninger.

Hvem var Vilhelm Dahlerup? Tårnet er opkaldt efter arkitekten Vilhelm Dahlerup (1836-1917), som i sin samtid prægede København med bygninger som Statens Museum for Kunst, Hotel d’Angleterre, Det Kongelige Teater og Søpavillonen. Det var også ham, der tegnede Elefantporten i Carlsberg, Ny Carlsberg Bryggeri, Ny Carlsberg Glyptotek og - som prikken over i'et - Jesuskirken i Valby. Sidstnævnte er et mausoleum for Carl Jacobsen og hans familie. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Teglsten er jo et af de materialer, vi har brugt allermest til husbyggeri i Danmark. Vi har bestræbt os på at få trukket noget af den materialekarakter med op på tårnet,« siger Mads Kaltoft.

De fleste af lejlighederne er udstyret med en indbygget terrasse, hvor man kan finde læ.

Mindre boliger

​At der ikke er rift om boligerne i Bohrs Tårn, kan handle om flere ting. Blandt andet priserne, der ligger fra 6-16 millioner kroner - de dyreste ligger øverst og er på 191 kvadratmeter, mens de mindste måler cirka 140 kvadratmeter.

Boligerne i det nye tårn bliver med sine 53-122 kvadratmeter væsentlig mindre og kommer til at koste fra godt 3-7.995.00 millioner kroner.

»Den læring, Carlsberg Byen har fra Bohrs tårn, er, at man vil ramme et bredere publikum ved at gøre boligerne lidt mindre og med flere værelser. Mange familier har et ønske om at få en bolig med to børneværelser, men de må godt være lidt mindre end de 11-12 kvadratmeter, som har været standard i mange år. Så vi har tegnet boliger med flere værelser på færre kvadratmeter,« siger Mads Kaltoft.

Dernæst kommer muligheden for at sætte sig på en altan. Mange dage om året blæser det for meget til at bruge en traditionel altan i en tårnbolig. Derfor har lejlighederne en slags indbygget terrasse.

»Vi har valgt den indeliggende terrasse - vores formodning er, at man kan bruge den mange dage om året, da man kan finde læ i et af hjørnerne,« siger Mads Kaltoft.

De ni tårne

Dahlerups Tårn er det andet af i alt ni tårne, som kommer til at skyde op i Carlsberg Byen. Højderne kommer til at spænde fra cirka 50 og 120 meter - hvilket betyder, at det højeste tårn ender med at blive 20 meter højere end Bohrs Tårn. Det er ikke alle, der er lige tilfredse med den beslutning. Langt fra alle københavnere mener, at Bohrs Tårn ligefrem klæder byen, ligesom det har modtaget massiv kritik fra hele det politiske spektrum.

Siden er der dog kommet skærpede krav i lokalplanen, som i 2016 fik et tillæg med »nye krav om blandt andet markering af vertikale linjer og relief på facaderne for at højhusene skal fremstå slankere og mere karakterfulde«.

Ud over mursten og tegl har arkitekterne valgt at bruge mere glas - blandt andet for at at det nye tårn bliver mindre dominerende og mere let i sit udtryk, fortæller Mads Kaltoft, som ikke mener, at naboerne skal være nervøse for, at de høje huse kaster skygge over deres boliger.

»Det lå allerede i masterplanen, at tårnene skal placeres, så de kun skygger for Carlsberg Byen selv. Man generer med andre ord ikke nogen, der allerede bor der - på Frederiksberg eller Vesterbro,« siger Mads Kaltoft.

Dahlerups Tårn bliver 80 meter højt.

Om københavnerne ender med at omfavne den nye skyline, når hele rækken af tårne står klar, er et andet spørgsmål.

»Det er jo meget markant at bygge sådan nogle profiler, man ser alle vegne fra, så det har vi haft meget opmærksomhed på,« siger Mads Kaltoft.

Tårnets lobby.

Efter planen er boligerne klar til indflytning i løbet af 2021.