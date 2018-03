56 svenske kvindelige musikere udgiver #MeToo-støttesang

#MeToo-bølgen fortsætter med at rulle i den svenske musikbranche. Tilbage i november skrev 2.192 kvindelige svenske musikere under på et åbent brev fuld af anonyme beretninger om seksuelt misbrug i musikbranchen.

Nu får bevægelsen også en kunstnerisk overbygning i form af #MeToo-støttesangen »Vad dom än säger«. Initiativtagerne er det svenske band Vo PAM, der sammen med 56 kvindelige musikere har skrevet og indspillet sangen. Blandt de medvirkende tæller navne som Kajsa Grytt, Shirley Clamp, Blenda, Carolina Wallin Pérez, Bishat, Rebecka Rolfart, Sarah Riedel och Sonja Aldén.

Sangen skal ses som et opråb, og nettooverskuddet går til kvindesags-organistationen RoKS, Riksorganisationen för Sveriges kvinnojourer och tjejjourer, der arbejder aktivt med #MeToo-relaterede spørgsmål.

Projektet fik vinger, da Vo PAM sendte en forespørgsel ud til de mange musikere, der stod bag det åbne brev i november og som er samlet under hashtagget #närmusikentystnar. Efter et par dage havde de fået 170 positive tilkendegivelser, der så i sidste ende endte med 56 deltagende kunstnere på den færdige indspilning.

Om indspilningerne siger Vo PAM i en pressemeddelelse:

»Mange ønskede at blive og møde den næste kunstner. Og gøre mere - ses sammen, demonstrere, mødes og socialisere. Det var som isolerede øer, der samledes omkring noget, vi havde tilfælles. På baggrund af møderne og mailudvekslingerne, er der kommet mange historier frem. Dels om situationer, der kan relatere til #MeToo, der er der fældet tårer i grupper over hvor mange, der har følt sig ramt af teksten, og hvor bange folk er for at se sine døtre i samme position.«

Hør singlen her: