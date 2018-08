20-års Robinson-jubilæum: Jakob Kjeldbjerg ser tilbage

- Sæt i gang!

Det er præcis 20 år siden, at "Robinson Ekspeditionen" blev sendt på dansk tv første gang, og programmet har år efter år trukket overskrifter og opmærksomhed.

Både deltagere som Sonny, Biker-Jens, Dan "The Man" Marstrand, Pia Rosholm, Gøtte og Stefan har gjort sig bemærket, men også vilde twists som et fingeret hajangreb, korsfæstelse og Guantanamo-tema har vakt opsigt.

Jakob Kjeldbjerg har stået i spidsen som ekspeditionsleder siden 2004 og ser tilbage på nogle af de vildeste ekspeditioner og episoder.

Især står 2008 med Guantanamo-tema blandt det, der stikker mest ud for den 48-årige tv-vært.

- Deltagerne gik rundt i fangedragter og var indespærret i et bur, og for at få hinanden fri skulle de udsætte hinanden for waterboarding, fortæller Jakob Kjeldbjerg.

- Der var en, der gav op, allerede inden de nåede ud til øen: "Det her fascistoide lorte-tv gider jeg ikke at være med til". "Robinson Ekspeditionen" bragede igennem, siger han.

Alligevel er det ekspeditionen året efter - i 2009 - som kulminerer vanvidsmæssigt i Jakob Kjeldbjergs 14 år som ekspeditionsleder.

Ekspeditionen blev skudt i gang med et nøgenløb, men hvad, der virkelig chokerede deltagerne, var muldvarpeplottet, hvor Interpol - spillet af produktionsfolkene - hentede en af deltagerne - spillet af en skuespiller - for at anholde ham for mordet på sin kæreste hjemme i Danmark.

- Det er sgu det mest vanvittige, jeg har været med til, godt hjulpet på vej af nøgenløbet. Og det år havde jeg som ekspeditionsleder påtaget mig en rolle, hvor jeg med vilje taber sutten, så det endte nærmest med at være mig mod deltagerne. Jeg udsatte dem for alt muligt og prøvede at knække dem.

- Det havde man ikke set før - en vært, som i den grad går ind og prøver at smadre sine deltagere. Vi kunne se på seertallene, at de tilsyneladende syntes, at det var pivhamrende spændende og grænseoverskridende, det der skete på øen. Vi var oppe at kysse grænsen, fortæller Jakob Kjeldbjerg.

Med nøgenløb, falsk morder og vanvittige plottwists var barren sat ekstremt højt, og der var lagt op til, at 2010-ekspeditionen skulle være omend endnu vildere.

Det skulle "hersker-slaver"-temaet sørge for, men ekspeditionen tog en alvorlig drejning, og det blev senere skelsættende for programmet.

- Det blev et socialeksperiment, hvor vi ville pådutte dem roller. Herskerne bestemte over slaverne, som blandt andet skulle drikke af grisetrug. De skulle kæmpe mod hinanden i en arena, og det går helt bananas, da to deltagere ryger i totterne på hinanden. I virkeligheden var det bare en fingeret slåskamp mellem to stuntmænd.

- Selv om 2010-ekspeditionen lykkedes, blev det hele efterhånden lidt fortænkt, og jeg kunne mærke, at det begyndte at blive lidt for meget. Og pludselig blev vi ramt af denguefeber, fortæller Jakob Kjeldbjerg.

Deltagere, store dele af produktionsfolkene og Jakob Kjeldbjerg selv blev ramt og meget medtaget af tropesygdommen.

Denguefeber er en influenzalignende virussygdom, som blandt andet giver høj feber, udslæt, muskelsmerter og hovedpine.

Produktionen blev lagt ned, folk kom i karantæne for ikke at blive smittet eller sprede smitten, og hele ekspeditionen blev flyttet.

Selv om den senere genoptaget og gennemført, var resten af ekspeditionen mærket.

Noget var forandret.

- Hersker-slave-temaet havde vi selv fortænkt, men min rolle som den onde ekspeditionsleder var fuldstændig umulig at spille. Den facade, jeg havde haft over for deltagerne, kunne jeg ikke opretholde. Jeg lignede et lig.

- Dengueepidemien blev et vendepunkt. Vi kørte resten af sæsonen hjem, men kunne både mærke på os selv og se på seertallene, at nok var nok i forhold til ondskab, siger Jakob Kjeldbjerg.

"Robinson Ekspeditionen" vendte tilbage året efter. Og selv om den var mere afdæmpet og familievenlig med Indiana Jones-lignende tema, havde denguefeberen og de seneste års ekstreme ekspeditioner gjort alle mættet.

Programmet trængte simpelthen til en alvorlig pause, fortæller Jakob Kjeldbjerg.

Det var brug for fornyet energi og en gennemgang af konceptet, og derfor var der ingen "Robinson Ekspedition" i 2012.

Men det er måske det smarteste, man nogensinde har gjort for programmet, lyder det fra Jakob Kjeldbjerg.

I 2013 vendte ekspeditionen nemlig tilbage - og tilbage, hvor det hele startede, og som var intentionen fra Robinson-skaberen Charles Parsons side: overlevelse på en øde ø blandt vildt fremmede mennesker.

Det koncept har de holdt siden, og det er en af grundene til, at "Robinson Ekspeditionen" i år kan markere 20-års jubilæum på dansk tv.

- Det ikke at gøre noget på fjernsyn er lige så krævende som at lave vilde twists. Mange vil sige, at det er kedeligt, men det er det lige præcis ikke, når det er "Robinson", siger Jakob Kjeldbjerg.

- Vi sætter et antal helt almindelige danskere - det kan være du, jeg og naboen - på en øde ø og fjerner det, de plejer at have: selvbestemmelse. De har kun hinanden, stranden, indimellem mig, nogle konkurrencer og dyster, samtidig med at de kæmper mod kedsomhed, træthed, sult og hinanden. Det er ren rå overlevelse, og det er netop det, "Robinson" kan.

"Robinson Ekspeditionen 2018" har premiere på TV3 mandag klokken 20.00.

