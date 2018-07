18 år siden Concorde-styrtet: »Der var en gigantisk ild, så jeg vidste, at jeg ikke havde lang tid«

Da 21-årige Alice Brooking hørte lyden af Concorden, der lettede, befandt hun sig på sit hotelværelse i en forstad til Paris, og talte i telefon med sin søster.

»Selvom jeg vidste, at lufthavnen var tæt på, tænkte jeg, at det lød virkelig højt. Så hørte jeg en kæmpe eksplosion og så hotellets vægge bøje indad, og billeder faldt af væggene,« fortæller den engelske kvinde i BBCs podcast »I Was There«. Hun forbandt ikke lyden af Concorden med den eksplosion, hun hørte, men eksplosionen var så voldsom, at hun tabte telefonen og skyndte sig at åbne døren til gangen. Der var kun flammer. I samme øjeblik så hun flammer komme ud af badeværelset.

»Jeg tænkte, at hvis jeg vender mig om og er omringet af flammer, vil jeg ikke kunne komme over til vinduet og hoppe ud. Vinduet var den eneste udvej,« siger Alice Brooking til BBC.

Hun havde tjekket ind på hotelværelset en halv time tidligere. Til hendes held havde hun haft det varmt, for vinduet havde været besværligt at åbne, og hun havde fumlet med haspen i et stykke tid. Nu åbnede hun vinduet og så hotellets receptionist nedenfor, som råbte, at hun skulle springe med det samme.

»Der var en gigantisk ild, så jeg vidste, at jeg ikke havde lang tid. Man siger, at røgen dræber én, inden ilden gør det, og det er absolut sandt. Jeg var i rummet og hostede, men jeg frygtede, at jeg ville brække et ben og ikke ville kunne komme væk fra den brændende bygning, hvis jeg hoppede.«

Receptionisten hjalp med at fange hende for at blødgøre hendes fald. Og så løb de.

»Da jeg kiggede tilbage, var der ikke noget fly, intet hotel, bare en kæmpe ildebrand.«

Slemt forbrændt sad hun i choktilstand ved en motorvej i nærheden. Bilister fortalte hende, at Concorden var styrtet ned i hendes hotel, men først et døgns tid efter forstod hun det selv.