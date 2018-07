1600 år gamle mosaikker med bibelske motiver afdækket i Israel

Israelske og amerikanske arkæologer har siden 2011 gravet i en gammel ruinby ved navn Huqoq i Nordisrael og i ruinerne af en synagoge fra Kristus` tid. Da man gravede gulvet frem, viste der sig en række pragtfulde mosaikker med bibelske motiver. Vi har i Berlingske tidligere omtalt fundet af mosaikker med 1.600 år gamle bibelmotiver.

De 12 spioner

Ifølge netmagasinet Livescience er en ny mosaik nu afdækket og blevet præsenteret for medierne af de israelske og amerikanske arkæologer. Mosaikken viser de 12 spioner, der af Moses i Det gamle testamente blev sendt ind i kanaaens land for at spionere og kom tilbage med bl.a. vindruer. Det gamle testamente fortæller, at de 12 spioner med helten Joshua i spidsen blev sendt afsted, fordi Moses ønskede at vide, hvor mange fremmede der boede i landet, om jorden var frugtbar, og hvordan frugterne smagte. Udtrykket kanaaen betegnede den etniske mangfoldighed af grupper af ikke-jøder, der boede i området.

Babelstårnet bygges. Foto: Jim Haberman

Spionerne kom tilbage med en drueranke, som de havde skåret af et træ, og de bar ranken på en stang mellem sig. De havde tillige granatæbler og figner med sig.

Mosaikken er èn blandt 12 mosaikker, som er blevet afdækket i landsbyen Huqoq. Fundet af disse fine mosaikker viser, at byen må have været velhavende i 400-tallet efter Kristus, hvor regionen var under romersk styre.

Jødisk illustreret kalender. Foto: jim Haberman.

Usædvanlig fabulerende visuel kunst

Den arkæologiske leder af ekspeditionen, professor Jodi Magness fra North Carolina University siger til Live Science: »Mosaikker fra synagogen i Huqoq forandrer totalt vor forståelse af jødedom i perioden. Man mente, at ældre jødisk kunst ofte var uden billeder, men disse mosaikker med farverige figurer og dramatiske scener viser en rig visuel kunst i den sene romerske og byzantinske periode.«

Udgravningen af synagogen afdækker en række bibelske scener og viser bl.a. scener fra Noahs Ark, overgangen over Det røde hav efter flugten fra Egypten, historien om Babelstårnet og Samson, der kæmper mod filistrene. Der er desuden ikke-bibelske personer med, som krigshelten Alexander den Store og en af hans krigselefanter.

Ifølge Magness var det ikke ualmindeligt, at syngaoger fra denne tid kunne have bibelske billeder, men synagogen i Huqoq overgår alt andet, som man har fundet: »Der er ingen andre synagoger i Israel, der har så mange scener og illustrationer. Og mange af de scener, vi har fundet i Huqoq, har vi ikke fundet i andre syngagoger,« siger Magness.

En fisk sluger en ægyptisk soldat, da farao forsøger at indhente jøderne efter udgangen fra Ægypten.Foto: Jim Haberman via UNC-Chapel Hill.

Kristne og jøder i konkurrence

Magness peger på, at jøder og kristne på dette tidspunkt lå i indbyrdes konkurrence om at hævde deres ret til den religiøse tradition fra Bibelen, og at illustrationerne var en måde at understrege denne tradition på »En måde at hævde sin ret til den bibelske arv var at dekorere religiøse bygninger med scener, som vi ser i Huqoq.«

Magness tilføjer: »Jøder og kristne var helt klart i en form for dialog. En hel del af, hvad vi ser i Huqoq, kan forstås på baggrund af kristendommens fremvækst.«

At stedet var af stor betydning vidner foruden mosaikker også den synagogebygning om, der er bygget af store sten, som blev brugt til kostbare bygninger.

Huqoq ligger 12 km nord for Tiberias sø. Stedet er nævnt i Det gamle Testamente, og en arabisk landsby ved navn Yaquq blev etableret på stedet, men blev forladt i 1948 i forbindelse med Israels oprettelse og krigen mellem den jødiske befolkning, palæstinenserne og de arabiske lande.

Et par æsler vandrer om bord Noahs ark.Foto: Jim Haberman via UNC-Chapel Hill.

Både jøder, kristne, drusere og muslimer mente, at profeten Habakkuk var begravet i Huqoq, hvilket gjorde stedet til et pilgrimsmål siden det 12. århundrede. Men der er ingen dokumentation for, at Habakkuk blev begravet her, og muligvis skyldes forbindelsen blot stedets navnelighed med Habakkuks.