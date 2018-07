Skal folkeretten reformeres?

Man skal ikke være specielt opmærksom for at fornemme, at der er nogle grundlæggende forandringer på vej i den liberale verdensorden, der stadig præger det internationale samfund.

Dette samfund er et forum for udligning af staternes politiske, økonomiske og strategiske interesser, men det udgør også et retssamfund med skrevne og uskrevne folkeretlige regler. Hovedformålet med folkeretten er at sikre fred og lette samarbejdet mellem staterne ved at reducere risikoen for, at konflikter kommer ud af kontrol og fører til væbnet magtanvendelse i eller mellem stater. Folkeretten består af regler (traktater, konventioner, resolutioner, m.v.), der forhandles og indgås mellem stater, samt af sædvaner. Hver stat har én stemme i FNs Generalforsamling og i de fleste andre statslige internationale organisationer, når der vedtages internationale aftaler.

Frederik Harhoff

Det er imidlertid oplagt, at der i henseende til magt og indflydelse er kolossal forskel på stormagter som USA, Rusland og Kina på den ene side og lilleput-stater som f.eks. Vanuatu eller St. Kitts og Nevis på den anden. De er i politisk, kulturel og økonomisk forstand vidt forskellige, men hver stat har i folkeretlig forstand stadig krav på respekt fra de andre stater for sin suverænitet og uafhængighed - det er direkte fastslået i FN-Pagtens artikel 2, stk. 1. Uanset hvordan verdensordenen ser ud, vil det være nødvendigt at have et rum, hvori staterne er lige over for hinanden når de indgår aftaler og udveksler synspunkter. Dette rum er folkeretten.

Regler og sanktioner

Hvis systemet skal give mening, må reglerne overholdes af såvel store som små, og krænkelser kan udløse internationale sanktioner mod den krænkende stat. F.eks. har Nordkoreas atommissilprogram, Ruslands annektering af Krim-halvøen og Myanmars forfølgelse af Rohingyaerne udløst mærkbare økonomiske og politiske sanktioner.

Ikke desto mindre er en række af de store landes krænkelser forblevet upåtalte eller i hvert fald gennemført uden følelige sanktioner. Kina har f.eks. inddraget øer og rev m.v. i store dele af Det Sydkinesiske Hav i sin jurisdiktion i strid med Filippinernes, Malaysias og Vietnams eksklusive økonomiske zoner. Rusland understøtter separatisterne i en væbnet konflikt i det østlige Ukraine. USA anvender væbnet magt på syrisk territorium uden de syriske myndigheders indforståelse eller samtykke.

Alle tre stormagter understøtter desuden oprørsbevægelser i en række tredjelande med militære og økonomiske midler. Det er alt sammen forbudt efter folkeretten – men de pågældende lande forsvarer overgrebene med henvisning til, at det er nødvendigt for at beskytte deres sikkerhed og deres grundlæggende interesser.

For at forstå modsætningerne heri må det for det første anføres, at staterne aldrig har været lige i praksis og at der altid har været forskel på den måde, hvorpå det internationale samfund har reageret på de store landes krænkelser; staternes lighed i den folkeretlige orden har med andre ord været et blændværk, der hovedsagelig har haft den funktion at tjene som legitimering af staternes magtudfoldelse og i bedste fald som en ren processuel ramme for indgåelsen af aftaler mellem stater.

Udfordret lighedsideal

For det andet udgjorde idéen om staternes lighed i sit Westphalske udspring i 1648 grundlaget for de europæiske kejseres og kongers retsopfattelse om deres forhold til hinanden – og til resten af verden. Idéen blev overtaget af den vestlige verden og blev efterhånden universel, men det ændrer ikke ved den kendsgerning, at princippet om staternes suveræne lighed er knyttet til en vestlig verdensopfattelse. I Kina og store dele af Asien har opfattelsen formentlig været anderledes i den forstand, at Kina og Japan gennem tiderne har hævdet en ret til at udøve et vist overherredømme over andre stater i deres nærhed, og det er først nu, hvor Kina er blevet en stormagt, at den vestlige orden og lighedsidealet for alvor er blevet udfordret.

For det tredje fulgte der med den vestlige verdensopfattelse også et krav om demokrati, der fordrede sammenhæng mellem staternes magt og befolkningernes vilje udtrykt gennem frie valg, hvor hvert enkelt menneske havde lige rettigheder og frit kunne ytre sig. Princippet har umiddelbart meget for sig og er snævert forbundet med forestillingen om, at hvert menneske besidder visse umistelige grundrettigheder.

Demokrati er imidlertid blevet et tyndslidt slagord. Til eksempel kan mange af verdens korrupte diktatorer i dag påberåbe sig legitimitet ved at være »demokratisk valgt«. Der er derfor behov for en revurdering af demokratibegrebet, så det tillige stiller krav om overholdelse af folkerettens grundprincipper, herunder de basale internationale menneskerettigheder.

Endelig er det for det fjerde ved at blive tydeligt, at internettets globale udbredelse og ikke mindst cyber-teknologiens muligheder har medført nye infrastrukturer, der grundlæggende forandrer staternes evne til at håndtere deres indbyrdes forhold og sikre demokrati og menneskerettigheder, jf. de (formodede) cyber-baserede manipulationer af Brexit-afstemningen og det amerikanske præsidentvalg.

Det mindst ringe grundlag

Folkerettens rettigheder og pligter og princippet om både staternes og menneskenes lighed ligger imidlertid stadig som en underliggende forudsætning for at sikre en – nogenlunde – stabil verdensorden. Selv om denne orden er præget af ulighed og konflikter mellem kulturer, religioner, velstand, magt og interesser, udgør den stadig det mindst ringe grundlag for opretholdelsen af fred og samarbejde i verden. Indtil nu har det væsentligste vestlige argument for fastholdelsen af staternes lighed og »demokrati« som statslig styreform, og af menneskerettigheder som garantier for det enkelte menneskes integritet og værdighed været, at alternativet er værre.

Den voldsomme kritik af folkeretten, som vi oplever i disse år, har især været rettet mod konventionerne om menneskerettigheder, flygtninge, miljø og frihandel, der hævdes at være utidssvarende og ude af stand til at anvise brugbare løsninger på problemerne med massive indvandringer fra konfliktområder, terror fra fejlslagne stater, CO2-forurening, menneskeretskrænkelser, globalisering, m.v. Kritikken har udløst krav om reformer eller opsigelse af konventionerne og udmeldelse af de internationale institutioner, der netop skulle håndtere problemerne.

Dette virker som en overreaktion. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at problemerne oftest ikke skyldes selve konventionerne og de folkeretlige grundprincipper, men derimod staternes egen nationale opfyldelse af reglerne – og i visse tilfælde de internationale domstoles fortolkning deraf. Det kan man imidlertid dårligt kritisere konventionerne for.

Retfærdig rettergang m.m.

I de allerfleste tilfælde indeholder konventionerne kun nogle grundlæggende regler, som staterne selv er blevet enige om, og som er formuleret sådan, at de er relativt uafhængige af tid og sted. Flygtningekonventionen fastslår f.eks. ikke andet end at den, der er konkret og individuelt forfulgt i sit hjemland har krav på adgang til en asylprocedure i det land, hvor han eller hun søger asyl – hvilket næppe kan siges at være urimeligt. Tilsvarende indeholder Den europæiske Menneskerettighedskonvention ret til en retfærdig rettergang, ytringsfrihed, forbud mod tortur og slaveri og lignende regler, som de færreste af os vil være uenige i.

Selvfølgelig må folkeretten ikke blive utidssvarende, og nødvendige reformer skal selvsagt gennemføres. Men det er fejlagtigt at tro, at Europas problemer med bl.a. immigranter og flygtninge kan afhjælpes ved at opsige konventionerne eller melde os ud af FNs Menneskerettighedsråd. Det vil være en fornægtelse af de fælles værdier, vi hidtil har styrket os på. Der er jo ingen der hævder, at Europa bare skal tage imod alle verdens nødstedte. Det kræver konventionerne heller ikke, og de er ikke uden videre forældede, blot fordi de ikke tager højde for en akut krise!

Det er aktuelle politiske problemer, der må løses ved politisk samarbejde i EU. Ansvaret ligger her.