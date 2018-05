Sådan blev min datter samfundets prygelknabe

Nu er det cirka fire måneder siden, at offentligheden blev bekendt med, at 1.004 unge personer stod tiltalt for at have delt seksuelt krænkende videomateriale af personer under 18 år. Sagen, som er kendt under navnet »Operation Umbrella,« er den største af sin art i Danmark.

Filmsekvenserne, som de unge har delt gennem blandt andet Facebooks Messenger, skulle indeholde meget explixitte sexscener mellem to unge mennesker, filmet af venner til de to, som efterfølgende har delt optagelserne på nettet uden de medvirkendes samtykke.

Da sagen ramte forsiderne 15. januar, kom det som et granatchok, måske ikke, at de unge delte seksuelle billeder og film af hinanden, da man tidligere havde kendt til det i hævnporno, dickpicks etc., men sagens omfang og de delte films indhold var rystende og gav indtryk af, at de unge fuldstændig manglede et etisk og moralsk kompas, når det kom til at gebærde sig på de digitale medier.

Forargelsen var da også konsistens fra både politikere, politi og jurister og andre øvrighedspersoner, som stod i kø for at fremføre, hvor rystende de unges opførsel var, og at det nu var nødvendigt, at der blev sendt et klart og utvetydigt signal til de unge om, at deres handlinger var fuldkommen uacceptable og ville blive set på med alvor og straffet hårdt. De unge skulle straffes med både bøder, fængsel og anmærkninger i børneattesten; midt i alt raseriet syntes ingen straf for hård. Det var påfaldende, så travlt de ovennævnte personer havde med at smide brænde på forargelsens bål, og alle nuancer syntes udeladt.

Samfundet var rystet, og der var ingen hammer, der var tung nok i værktøjskassen; slaget skulle give genlyd til skræk og advarsel.

En morgen i slutningen af januar på vej til arbejde, radioen var stillet ind på Radio24syv morgen, og man diskuterede netop »umbrella-sagen.« En far til en af de sigtede unge var i studiet og skulle give sit syn på sagen og besvare spørgsmål fra lytterne. Også her var Den Offentlige Opinion hård og nådesløs, faren havde svigtet sin opdragerrolle, han havde dårlig kontakt til sit barn og en ringe dialog omkring etik og moral.

Noget, der gik igen hos mange af dem, der ringede ind, var, at det ikke ville kunne ske for dem, da de havde en stærk fortrolighed med deres børn og god indsigt i, hvad de foretog sig på nettet. En lytter mente, at det aldrig kunne være sket i hendes familie, og hvis det så var sket, ville hun have straffet sønnen med tæsk og stuearrest.

Unges adfærd på nettet

Sagen gjorde mig trist, trist fordi min datter netop den morgen havde fået en indkaldelse til afhøring hos politiet i samme sag, og trist fordi sagen vidnede om bagsiden af nettet og de digitale medier, de mulige skade­virkninger og alvorlige følger, brugen af dem kan få for folks liv.

Sagen gav mig anledning til at tænke over, hvad jeg som forælder kunne have gjort for at forhindre, at min datter kunne finde på at videresende den pågældende video.

Min datter er 19 år og bor hjemme hos mig og ser sin mor efter behov. Jeg har altid syntes, at vi har et godt og fortroligt forhold til vores datter, vi har kunnet drøfte det meste med hende, og hun har valgt fortrolighed mellem mor og far afhængig af emnet, der skulle drøftes. Vi gør os ingen illusion om, at en teenager deler alt med sine forældre, hvilket også ville være skræmmende, da det er vigtigt med et forældrefrit rum, men vi har altid påpeget, at hvis der var ting, hun ikke ønskede at dele med os, var det vigtigt, at hun snakkede med sine fortrolige veninder om det.

Når jeg tænker tilbage, må jeg nok tilstå, at jeg ikke har haft nogen detaljeret indsigt i min datters netadfærd, men jeg har forsøgt at spørge ind til emnet, har spurgt til, hvilke platforme hun benyttede etc. Nettet blev brugt til lektier, social kontakt med vennerne, underholdning og almindelig tids­fordriv, en adfærd, som jeg forestiller mig ikke er ulig andre unges. Hun viste mig, hvordan fremmede mænd over Facebook forsøgte i en jovial og ungdommelig tone at søge venskab for at lære hende bedre at kende, som de skrev. Vi drøftede de henvendelser, og hvordan man skulle forholde sig, og i det hele taget om at være varsom med private oplysninger på nettet.

Da min egen indsigt i nettets omfang og muligheder og digitale færdigheder er ret begrænset, har jeg nok også tænkt, at skolen underviste i emnet.

Fire timers forhør

Min datter har nu været til et fire timers langt forhør hos politiet, hvor de kunne dokumentere ud fra de oplysninger, de havde fået overdraget af de amerikanske myndigheder, at hun havde fået tilsendt den pågældende video og efterfølgende videresendt den til sin bedste veninde, altså én deling til en god ven.

Vi har, mens vi venter på domsafgørelsen, selvfølgelig snakket meget om den konkrete sag, hun har fortalt, at hun modtog videoen over Messenger, da hun var 15-16 år gammel. Som hun har fortalt mig det, var det mega ulækkert og grænseoverskridende, det, der foregik på den video. Jeg spurgte, om hun ikke kunne se, at de deltagende var meget unge, hvortil hun svarede, at ud fra det, de lavede, var hun sikker på, at de var ældre end hun. I den forbindelse er det også blevet fremført, at det ikke er sandsynligt, at de unge ikke har kunnet se, at de medvirkende var under 18, men det er ikke desto mindre en påstand, min datter fastholder, i 13-18-årsalderen er der stor forskel på modenhed og udvikling.

Jeg tænker på, hvordan jeg ville havde reageret, hvis jeg som 15-årig havde fundet et blad med børneporno? Ville jeg havde kontaktet mine forældre? Det tror jeg ikke, jeg ville nok også have vist det til en af mine venner og vi var blevet enige om, at det var frastødende, fuldstændig på samme måde som min datter gjorde, nu blot i en digital virkelighed, der får uoverskuelige konsekven­ser.

Absurde konsekvenser

Jeg kan ikke lade være med at tænke på det absurde i, at min datter nu kan blive dømt for deling af børneporno med de konsekvenser, det vil få, i form af ti års registrering på børneattesten, hvilket medfører, at hun ikke kan arbejde med børn professionelt eller i sin fritid, mens sagen med de misbrugte børn fra halvfjerdserne rulles ud, og der sidder to mænd i Pattaya, som har misbrugt adskillige børn, men som ikke skal retsforfølges. Jeg er klar over, at de sager ikke kan sammenlignes, men det er svært at forklare til sin datter, at det er sådan, retssystemet hænger sammen.

Er det rimeligt, at disse unge skal være prygelknabe for os alle? Var der ikke et samfund (inklusive forældre), der svigtede, og ikke sørgede for, at de unge vidste, hvordan man skal forholde sig, hvis man modtager den type filer? Hvorfor har politiet ikke præventivt været ude på skolerne og rådgive/undervise i cybercrime? Hvorfor er der ikke en direkte maillinje til politiet – en slags 112 for alle, der modtager filer, de mener kan være krænkende eller ulovlige?

Der er behov for en helt anden massiv indsats på skolerne i samarbejde med politi. Eventuelt skulle der indføres et fag på skoleskemaet for de største elever, eller emneuger i lighed med, at de undervises i sex, alkohol og trafik.

Børn og unge vokser op med hovedet nede i en skærm og er online i de fleste af deres vågne timer. De går så at sige fra bamse og kylling til pornosites, fake news, jihad-videoer etc., og når de så bliver 15 år, forventer man, at de kender til de spilleregler, der gælder på det fuldstændigt uregulerede net, hvor det forekommer mere som reglen end undtagelsen, at de samme regler konstant overskrides af stater, medier, multinationale selskaber etc.

Jeg har ikke berørt de unge, som deltager i filmen, men det klart, at de er de egentlige ofre, hvis liv er blevet lagt i ruiner, og som på trods af erstatning skal leve med deres skyld og skam. Man kan håbe på, at sagen bliver et wake up call til os alle om vigtigheden i, at vores unge bliver vejledt og uddannet i at bruge nettet. Hvis det bare bliver nu-kan-de-lære-det-retorik, hvor de dømmes så voldsomt som muligt, uden at vi forstår og handler med omtanke, er jeg bange for, at al den ulykke, denne sag har medført, er spildte tårer.