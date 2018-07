Kronik

Putins succesfulde VM

Efter en årrække med kontroverser ovenpå annekteringen af Krim og afsløringerne af et statsstyret dopingprogram i Rusland var et succesfuldt fodbold-VM lige det, som den russiske præsident, Vladimir Putin, havde brug for. VM i fodbold slutter den 15. juli med finalekampen på nationalstadionet, Luzjniki Stadion, hvor 80.000 ellevilde fans vil afrunde et VM, der har været en overvejende succes for den russiske leder.