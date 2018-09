Kronik

Letbanen er hverken billig, fleksibel eller til glæde for trafikanterne. Men den løser et stort problem for politikere på Vestegnen

Beslutningen i kommunerne var utvivlsomt blevet en anden og bedre for borgere og samfund, hvis journalister/medier havde prioriteret at oplyse udførligt om letbanens konsekvenser og dens alternativer og ikke nøjedes med at referere nogle linjer fra kommunale pressemeddelelser baseret på bestilte, luftige konsulentrapporter om alle de arbejdspladser skinnerne påstås at skabe på Vestegnen.