Kronik

Fremtidens medicin er personlig

Overgangen til udbredt brug af præcisionsmedicin er noget nær et paradigmeskift i sundhedsvæsenet. Både for lægerne, der skal tænke medicinsk behandling langt mere individuelt, end man gør i dag – men også for os myndigheder, der skal til at tænke godkendelse af ny medicin på en helt anden måde.