Kronik

En samlet venstrefløj for progressivt europæisk samarbejde

EU-systemet har spillet fallit over for de store problemer, der truer vores velfærd og miljø. Vi mangler beskyttelse af mennesker på flugt, en hård indsats mod skattely og et værn om miljøet. Der er brug for et alternativ til både højrepopulisternes inhumane flygtningepolitik og EU’s nedskæringspolitik.