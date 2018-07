Pop-perfektionisten Bruno Mars fik det til at regne guld og glæde over Orange

Der blev ikke sparet på noget, da Bruno Mars indtog Orange Scene torsdag aften. Hits i en lind strøm. Fyrværkeri på og over scenen. Konfetti-regn. Den amerikanske sangers seneste album hedder »24K Magic«, og det tog guld hjem fra Grammys ceremonien i år for sin luksuriøse blanding af pop, r’n’b og funk. På Roskilde var Mars rustet til de kridhvide tænder med backingbandet the Hooligans, der kom rundt om skarp funk, fjedrende new jack swing og Disney-nuttede slow-jams i den umiddelbare glædes tjeneste.

Alene lysshowet var imponerede, da Mars’ guitarsolo under 50’er-rock-oden »Marry You« hvirvlede om kap med de rubin-røde kegler i en visual. Der var tilrettelagt adskillige breaks med det formål at få publikum til at gabe over og nærstudere Mars’ glatte moves i silhuet.

Men det var så langt fra en enmandsforstilling. Under den James Brown-inspirerede funksag »Perm« glimrede blæser-trioen, der selvfølgelig også var flydende i slides, two-steps og andre trin. På samme nummer satte Mars gang i en hoppe-konkurrence mellem højre og venstre side af publikum. Et typisk indslag for en koncert, men Mars og hans simultant hoppende og spillende posse omdannede det til en opvisning i showmanship. Der blev skænket spandevis af sveddryppende energi fra den scene.

Især i første halvdel af koncerten viste Mars og co., at de havde helt styr på opbygningen af spænding, friktion og forløsning. På »Calling All My Lovelies« tog Mars et herligt cheesy ‘opkald’ fra en elsker (»I’m doing a show at Roskilde. I don’t know what Roskilde means, but it sounds sexy«, lød Mars’ stakåndede croon), og jeg så en del salige kvindeansigter omkring mig. På »That’s What I Like« trak han de sidste linjer ud på så indtrængende vis, at dens flabede du-er-heldig-jeg-gider-forkæle-dig punchline næsten var helt skjult.

Nok er Mars ikke en kunstner, der har gjort bane for nye genrer eller skrevet de dybeste tekster, men det mere end opvejede han for i spektakulær maksimalisme. Jeg var også til Mars’ koncert i Royal Arena, men der var flere detaljer i Mars’ show, jeg først opsnappede i denne omgang, såsom da keyboardisten John Fossit flettede et brudstykke af Bruce Hornsby and the Ranges »The Way It Is« i ind Mars’ egen »Just the Way It Is«. Selv det ventede ekstranummer »Uptown Funk« blev der rokkeret på, så blæsersektionen kunne strø nogle flere figurer om sig. Heldigt for publikum, at Mars holder fast i sin perfektionstrang.

Hvem: Bruno Mars

Hvor: Orange Scene, Roskilde, d. 5. juli 2018