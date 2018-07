Nephew favnede fædrelandskærlighed og udlængsel på Orange Scene

Der er noget ved Nephews måde at signalere og hylde danmarksbilleder på, der virker overbevisende på mig. Måske er det fordi Simon Kvamm og co. sjældent synes at inkludere en påstand om overlegenhed i deres fejring af fædrelandet.

Læs også Pop-perfektionisten Bruno Mars fik det til at regne guld og glæde over Orange

Inden sekstetten trådte ind på Orange Scene torsdag nat, tonede billedet af en vindmølle frem på skærmen. Det var også det første af flere symboler (spejdertørklæder og måner fulgte senere) forenet af temaet årstider og gentagne fænomener, der præger bandets seneste udgivelse, »Sommer-i-Ring«. Nephew ærede deres ophav med et cover af Kim Larsens »Byens Hotel«, hvorpå synthen tudede sælsomt som et tågehorn. De isblå lys betonede sangens melankoli, og gruppens nye medlem Marie Kold-Kjær Højlund fra Marybell Katastrophy tog yndefuldt over på andet vers.

Frontmanden Kvamm introducerede mash-up’et af gruppens eget hit »Superliga« og Thøger Larsen og Otto Mortensens »Du Danske Sommer, Jeg Elsker Dig« med kommentaren »Nå, det var noget lort med landsholdet, hva’?«, men publikum stemte trofast i med fællessang. Det var dog fremførelsen af hits som »Mexico Ligger i Spanien« og »Igen & Igen &«, der høstede de største bifald og eksemplificerede kontrasten mellem bandets skarpe, kvadratiske synth-bårne poprock og Kvamms frit associerende og multisproglige tekster.

Læs også Eminem sad fast i sin musikalske tidsmaskine

På udgaven af gennembruddet »Movie Klip« udbrød Kvamm, »I ved det hele«, inden publikum slog over i »ah-ah«-koret. Det var der måske noget om. Modsat gruppens tidligere stund på Orange i 2007, der indeholdt kransekage-øjeblikket i form af gæsteoptrædenen fra L.O.C., udeblev virkelige overraskelser nemlig fra Nephews koncert i år. Nephew sluttede dog af med det nyere nummer »Amsterdam«, der kredsede om usikkerhed og udlængsel i spørgsmål om, hvad mennesker på andre steder af kloden får tiden til at gå med. På nummerets himmelstræbende bro lød Nephews udsyn på engang ængsteligt og håbefuld.

Hvem: Nephew

Hvor: Orange Scene, Roskilde Festival, d. 6. juli 2018