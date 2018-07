Fra sorgtung til løssluppen: Nick Cave kom hele følelsesregistret rundt på Orange

Nogle traumer må være næsten umulige at indvie andre i. I dokumentaren »Once More Time With Feeling« om rockbandet Nick Cave & the Bad Seeds’ seneste album, »Skeleton Tree« og den tragiske styrtulykke, der resulterede i Caves 15-årige søns død, fortæller Cave om at blive stoppet i supermarkedet af en fremmed, der vil udtrykke medfølelse.

Reaktionen på mødet er nedskrevet i sangen »Magneto«, og den gengav Cave på Orange Scene, da han snerrede, »Oh, the urge to kill someone was basically overwhelming / I had such hard blues down there in the supermarket queues«. Han gik fra sitrende intensitet til at spotte sin egen depression gennem rim - blot et eksempel på den dynamiske veksling mellem følelser, der kendetegnede Cave og co.s koncert.

Frontmanden var i tæt kontakt med publikum. Han ville røre dem, også bogstaveligt talt, og de ham. Flere gange var nede foran første række og holde sine medmennesker i hånden. En enkelt gik over grænsen og fik kommentaren »That’s sexual harrassment in the workplace« med på vejen.

De mere stille numre rørte mig mest. Måden synthesizeren skvulpede på på »Once More Time With Feeling«, og akkorderne faldt blødt og bittersødt på »Into My Arms«.

Men vreden fulgte ofte i halen på sorgen. Under »From Her to Eternity« bjæffede Cave som besat, og guitaristen George Vjestica fremmanede en byge af distortion. Trods deres eksplosive øjeblikke trak begge sange i langdrag. Så var »Tupelo« bedre til at besnære og skabe trancetilstand med sin monotone bas, der var tung som Sisyfos’ sten og kunne mærkes på brystkassen.

Caves forkærlighed for arketyper og myter var til stede i de klassiske jakkesæt størstedelen af bandet bar, såvel som i musikken med sange som den tilnærmelsesvis funky »Stagger Lee« om den sagnomspundne morder af samme navn og den gotiske blues »Red Right Hand« med stikkende orgel og ildevarslende skibsklokke.

Sidstnævnte har fået lidt af en revival efter den blev valgt som temasang til Netflix-serien »Peaky Blinders«, og publikum tog godt imod nummeret om den gådefulde mand i den sorte jakke, der skam gerne vil hjælpe en sjæl i nød. Det er altså ikke noget nyt greb, når Cave trækker på en gotisk arketype, men måske er det vigtigere end før for at skabe rum og afstand til andet end den personlige sorg?

For som Cave sluttede koncerten af med at konstatere på den ulmende »Push the Sky Away«, var det ikke ‘bare’ »rock and roll...it gets you right down to your soul«.

Hvem: Nick Cave

Hvor: Orange Scene, Roskilde Festival, d. 6. juli 2018