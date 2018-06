Du deler personlighed med en blæksprutte

Personlighed er en underlig størrelse. Træk og egenskaber, der i visse tider og kulturer anses for kardinaldyder, bliver i andre tider og kulturer betragtet som afvigende tilstande, der kræver psykiatrisk behandling.

Tag nu f.eks. indadvendthed. Et personlighedstræk, hvis anseelse har gennemgået en lidet misundelsesværdig udvikling i de vestlige lande. I de gode gamle dage – dvs. for under 20 år siden – kunne man få lov at være indadvendt i fred. Man kunne endog nære drømme om fast kæreste, bolig og job med pension, uden at der blev tænkt i skånejobs eller særligt tilrettelagte specialpædagogiske tiltag.

Man kunne f.eks. uddanne sig til bibliotekar med særlig ekspertise indenfor katalogisering og ingen ville have løftet et øjenbryn over, at man tullede omkring nede mellem de bageste bogreoler og foretog det vigtige arbejde at placere bøgerne efter katalognummer.

En stille aften

De tider er forbi. I en verden af konstante krav om omstillingsparathed og evnen til at netværke er man godt nok ikke det hurtigste dyr på savannen eller den mest tunede Puch Maxi i Nørresundby, hvis man til en jobsamtale ærligt erkender, at man foretrækker en stille aften i eget selskab fremfor innovativ teambuilding til maksimering af medarbejdernes potentialer.

»Jeg er vild med at være sammen med andre mennesker,« er tydeligvis det svar, alle efterspørger på vores længdegrader. Det i et sådant omfang, at en modbevægelse har set dagens lys.

I 2012 sprang den amerikanske jurist Susan Cain ud af skabet og erkendte, at hun var indadvendt. Det udsagn er jo i og for sig aldeles uinteressant for alle andre end hende selv. I en tid, hvor alle skabsbygninger er til forhandling, og der springes ind og ud af dem i olympisk tempo, er der intet usædvanligt ved, at man dynamisk afprøver forskellige personlighedstræk og deler sine oplevelser med omverdenen.

Næ, Susan Cain var nok hurtigt forsvundet ud i glemslen, hvis ikke det lige var, fordi hun dels kom fra et karrierejob som advokat i selskabsret på Wall Street – ikke det mest indadvendte job på kloden – og dels skrev en bestseller om retten til at være stille i en verden, der aldrig holder mund. Det budskab vakte genklang rundt omkring (også i den hjemlige andedam, hvor hendes bog hurtigt udkom på dansk), og Susan Cain har nu opnået moderne guru-status i USA, hvor man via hendes hjemmeside bl.a. kan tilslutte sig The Quiet Revolution.

Zebraen kan ikke skifte striber

Nu kunne man jo få den tanke, at med et sådan samfundsmæssigt pres på, hvilke personlighedsegenskaber, der bør fremelskes eller forfines, så er personlighed en foranderlig størrelse, der skifter gennem tiderne og er forskellig fra kultur til kultur. Dette er langtfra tilfældet. Som enhver avler af racedyr vil vide, kan man med målrettet avl komme langt, men zebraen kan ikke skifte striber. En nervøs araberhest genfødes ikke som rolig fjordhest, og en person, der er krakilsk som 20-årig, vil højst sandsynligt ikke blive en behagelig pensionist.

Personligheden er et fænomen, som der er lagt mange gode forskningskroner i. Sammenfattende er man nået frem til, at personligheden er overraskende stabil gennem livet, overraskende ens på tværs af kulturer, samt overraskende velrepræsenteret hos andre dyr end mennesket. Gennem skiftende tider har forskerne haft forskellige navne for personlighedsparametrene, men nu om dage er der bred enighed om, at fem dimensioner lader til at dække den menneskelige personlighed godt.

Teorien kaldes derfor – i ikke-safarisk forstand - The Big Five eller OCEAN, akronymet for de fem personlighedstræk: Openness (åbenhed), conscientiousness (samvittighedsfuldhed), extraversion (udadvendthed), agreeableness (omgængelighed) og neuroticism (neuroticisme).

Disse fem træk har man fundet i alle de kulturer, der er undersøgt, og det rejser jo det oplagte spørgsmål, om ikke netop disse dimensioner kan have tjent et vigtigt formål i vores evolutionære fortid. Eller måske disse personlighedsegenskaber bare over en bred kam indkapsler, hvad der skal til for at overleve og reproducere succesfuldt.

Som støtte for sidstnævnte har man genfundet alle menneskelige personlighedsegenskaber hos andre dyrearter. Således er forskerne bl.a. stødt på neurotiske guppyer, omgængelige hyæner, samvittighedsfulde chimpanser, og grise, der er særligt åbne for nyheder. For slet ikke at nævne usædvanligt udadvendte blæksprutter.

Vær dig selv. Alle andre er allerede taget.