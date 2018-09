Vi tager skarpt afstand fra puttemiddage

De såkaldte puttemiddage, der finder sted på nogle af landets gymnasier, har fået en del omtale i medierne de seneste uger – og med rette, når man hører om de sexistiske og grænseoverskridende adgangsritualer, disse fester i nogle tilfælde kædes sammen med.

Som rektorer på otte af landets gymnasier anser vi det for helt uacceptabelt, at de ældre elever udvælger nystartede 1.g'er til fester, hvor de udsættes for ydmygelser og krænkelser. Det skal være en tryg oplevelse at begynde i gymnasiet, og ingen skal føle sig presset til at deltage i noget for at blive en del af fællesskabet.

Vi har en klar ambition om at komme »puttemiddage« og lignende aktiviteter til livs.

Det er heldigvis vores indtryk, at der generelt er en respektfuld og omsorgsfuld omgangstone blandt de unge på gymnasierne. Men der bør ikke være undtagelser, og vi har en klar ambition om at komme »puttemiddage« og lignende aktiviteter til livs.

Sanktioner

Med den nye studieordensbekendtgørelse har gymnasierne fået mulighed for at sanktionere elever for hændelser, der er foregået uden for skolen, hvis det påvirker undervisningsmiljøet på skolen. Hvis en elev i sin fritid har mobbet, truet eller krænket en anden elev i en sådan grad, at det påvirker undervisningen, kan rektor i de grelleste tilfælde ty til bortvisning af eleven. Gymnasierne kan altså sanktionere involverede elever – vel at mærke først, når det har fundet sted.

Men da »puttemiddagene« finder sted i privat regi – uden for skoletid og uden for skolens område – kan vi som rektorer ikke forhindre, at det finder sted. Vi kan opfordre til, at det ikke sker, og vi kan orientere om de konsekvenser, det kan få, men vi kan ikke forbyde det.

Det er en vigtig del af vores arbejde som rektorer, at der er en løbende drøftelse med eleverne af, hvilken kultur vi ønsker på gymnasiet, og hvilken omgangstone vi forventer. Og her skal vi se på, om vi kan gøre det bedre. Men hvis vi skal fænomener som »puttemiddage« til livs, er der behov for også at involvere forældrene, så de ordentlige omgangsformer både hersker på skolen og i de private sammenhænge, eleverne mødes i.

Bestyrelsen i Danske Gymnasier: Birgitte Vedersø. formand og rektor for Gefion Gymnasium, Jakob Thulesen Dahl, næstformand og rektor for Skanderborg Gymnasium, Bjarne Thams, rektor for Solrød Gymnasium, Helge Markussen, rektor for Viborg Katedralskole, Henrik Boberg Bæch, rektor for Espergærde Gymnasium og HF, Jette Rygaard Poulsen, rektor for Vesthimmerlands Gymnasium og HF, Søren Hvarregaard, rektor for Midtfyns Gymnasium samt Søren Hindsholm, rektor for Nørresundby Gymnasium & HF.