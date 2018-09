Vi tager gerne ansvar - gør Anders Vistisen?

I en kronik i Berlingske 29. august retter Anders Vistisen (DF) en sælsom kritik af DI og andre arbejdsgiveres ønske om at få flere medarbejdere til vores virksomheder. Lad mig gøre det helt klart: Vi »jamrer« ikke i DI, og vi kaster os heller ikke ud i dommedagsscenarier for dansk økonomi. For selvfølgelig vil samfundet bestå, selv om det ikke er muligt at finde et ansvarligt politisk flertal, der gør det nemmere at ansætte dygtige udlændinge. Men i en situation, hvor danske virksomheder allerede i stor stil takker nej til ordrer, fordi de mangler medarbejdere, går vi hver eneste dag glip af velstand – og velfærd – til vores samfund. Det burde bekymre enhver dansk politiker, at vi dermed lader muligheder passere, som kunne komme hver eneste borger til gavn.

Anders Vistisen skriver i sit indlæg, at vi som arbejdsgivere efterlyser flere flygtninge til Danmark. Det er ganske enkelt forkert. Vores virksomheder har i stor stil meldt sig på banen og taget et stort medansvar for at hjælpe de flygtninge i job, som har fået lovligt ophold i Danmark af humanitære årsager. Men vi efterlyser ikke flygtninge – vi efterlyser kvalificerede medarbejdere, der kan komme til Danmark og bidrage til vores samfund fra dag 1. Det er medarbejdere, som ubetinget er en gevinst for Danmark.

Anders Vistisen tager også fejl i sine antydninger af, at vores medlemsvirksomheder betaler udenlandske medarbejdere en lavere løn end de danske. De udenlandske kolleger er lige så ofte som de danske medarbejdere ansat på overenskomster – og til dansk løn og danske ansættelsesvilkår. Hvis Anders Vistisen vil se det med egne øjne, vil jeg meget gerne invitere ham ud på nogle af vores virksomheder og se, hvordan virkeligheden er hos dem.

Her i DI tager vi gerne ansvar for at hjælpe dem ind fra kanten af arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra håndsrækning, uanset om det er danskere eller flygtninge. For at tage endnu flere elever og lærlinge på de områder, hvor vi har brug for faglærte i fremtiden. Og frem for alt for at holde hjulene i gang og trække vækst, job og dermed velfærd til vores samfund. Jeg håber, at Anders Vistisen vil lægge polemikken på hylden og være med til at løfte sin del af ansvaret for at sikre virksomhederne de danske og udenlandske medarbejdere, der er så hårdt brug for. Steen Nielsen, underdirektør, Dansk Industri

Nye anslag mod folkepensionister

Det beløb, som folkepensionister skal leve af, bliver udhulet år for år, fordi reguleringen halter langt bag prisudviklingen. Mange får kun udbetalt under 5.000 kr. om måneden, et levebeløb, som Folketinget ikke engang ville byde en studerende, der har mulighed for at tjene penge ved siden af studierne.

Det seneste skud i bøssen for at ramme folkepensionister økonomisk: På grund af længere og længere afstand mellem sygehusene og specialister har en pensionist kunnet få dækket transportomkostninger, hvis beløbet til bussen oversteg 25 kr. Men en bekendtgørelse fra 18. juni i år hæver nu beløbet til 42 kr. Det betyder, at mange tusinde pensionister ikke kan få refunderet busbillet eller modtage et tilskud til benzinen, hvis man f.eks. har bopæl under 25 km fra behandlingsstedet. I den alder må mange jævnligt undersøges eller behandles på landets sygehuse. Hvad bliver det næste, man vil genere samfundets økonomisk svageste borgergruppe med? Vagn Kviesgaard, Korsør

Uvidenhed om drikkepenge

Når man læser Christian Aages læserbrev forleden om drikkepenge på danske restauranter, må man jo konstatere, at der hersker stor uvidenhed på dette område. Det er korrekt, at der angives 15 pct. betjening. Dette betyder i praksis, at arbejdsgiveren betaler tjeneren løn iflg. overenskomst - 143 kr. i timen for tjenere med mere end tre års uddannelse og 121 kr. i timen for ufaglærte. Derudover tillæg på 16-24 kr. i timen for aften/natarbejde. Der er ingen drikkepenge inkluderet i regningen. De faktiske forhold er, at der nogle steder betales mere i løn end ovenfor angivet, andre steder mindre.

Med andre ord – der betales ikke automatisk drikkepenge – det er noget, kunden selv vælger ved siden af regningen. Det har Christian Aage ikke ulejliget sig med at sætte sig ind i - og hvad værre er - heller ikke journalist Nathalie Ostrynski i sin klumme »Der sad jeg tilbage og følte mig som verdens dårligste kunde« i Berlingske sidste weekend.

Christian Aage angiver endvidere, at turister betaler 25 pct. i drikkepenge. Det er grebet ud af luften, det er himmelråbende uvidenhed.

Med denne nye viden kan Christian Aage og Nathalie Ostrynski måske alligevel overveje at give tjeneren en skilling, hvis de har haft en god oplevelse – ikke mindst med tanke på deres egen timeløn og arbejdstid. Steen Fugleberg, Frederiksberg