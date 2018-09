Vi giver mere plads til den rationelle samtale

Når den romerske politiker Cicero skulle forberede sine taler, brugte han mest tid på at forsøge at forstå sine modstanderes argumenter. Kun sådan var han i stand til at udvikle sine egne argumenter, så de kunne virke overbevisende.

Ciceros taler er gået over i historien, men hans metode kan sikre meget mere end retoriske bedrifter. Den kan bringe mennesket tættere på en dybere forståelse af verden. Den kan skærpe vores tænkning og give os selvindsigt.

Den engelske filosof John Stuart Mill brugte historien om Ciceros vej til bedre argumenter, da han i 1859 skrev sit klassiske værk, »Om friheden«. Her formulerede Mill et forsvar for ytringsfriheden, som både er moralsk og rationelt: Hvis vi vil være klogere, og også hvis vi alene søger at stå sikrere på vores egne overbevisninger, har vi brug for at blive udfordret. Vi skal finde de mennesker, som er allerbedst til at modsige os. Hvis sådanne mennesker ikke er til at opdrive, opfordrer Mill til, at man forsøger at argumentere mod sig selv som en djævelens advokat. Så nødvendig er den intellektuelle modstand.

Det er i den ånd, at vi på Berlingske arbejder med opinionsstoffet. Vi tror på, at vi sammen kan blive klogere; også i den dybeste uenighed.

I dag præsenterer vi en ny lørdagssektion med 16 siders kvalificeret debat og en styrkelse af debatstoffet, som vil være mærkbar online og i avisen ugen ud. Vi vil præsentere debatinterviews og baggrunde. Vi vil åbne vores spalter for interessante standpunkter fra hele det politiske spektrum, og vi vil lade en række skarpe og vidende debattører komme til orde.

Kampen om pengene

Vi styrker vores fokus på den politisk-økonomiske debat med nogle af landets fremmeste liberale stemmer som Peter Kurrild-Klitgaard, Mia Amalie Holstein og Otto Brøns-Petersen. Vi vil byde på udfordringer af liberale dogmer fra økonomer som Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og Rasmus Hougaard Nielsen fra foreningen Gode Penge. På det europæiske felt vil vi bl.a. kunne læse den tidligere græske finansminister Yanis Varoufakis – manden, som i 2015 forsøgte at genforhandle Grækenlands statsgæld – og Daniel Gros, en tysk økonom i hjertet af Bruxelles, som ser eurokonstruktionen i et anderledes positivt lys.

I det hele taget bliver vores internationale fokus tydeligere med kommentarer fra såvel den konservative Naser Khader, som vil skrive om den arabiske verden, EU-forskeren Marlene Wind og socialdemokraten Mogens Lykketoft, der både har tjent som udenrigsminister og formand for FN’s generalforsamling. Tidligere udlandsredaktør på Berlingske, Anna Libak, vender tilbage med en fast kommentar hver søndag, og hver tirsdag vil Flemming Rose, tidligere kulturredaktør på Jyllands-Posten og et verdensnavn inden for ytringsfrihedsdebatten, skrive i Berlingske. Vi får også Jacob Mchangama, direktør for tænketanken Justitia, som fast kommentator.

Videnskabsdebatten bliver et prioriteret område med bl.a. Jens Olaf Pepke Pedersen, DTU Space, professor Katherine Richardson, Københavns Universitet, og forfatterparret Steffen Andersen og Hans Jørgen Nielsen, som med deres bog »Farligt« har gjort et stort stykke arbejde for at gennemhulle myter og misvisende påstande i samfundsdebatten. Den kamp vil de fortsætte i vores spalter.

Vi vil styrke vores fokus på landets hovedstad med faste navne i debat om Københavns udvikling og arkitektur, bl.a. Ane Cortzen og Jon Stephensen.

Førende borgerlige stemmer

Berlingske vil til stadighed være Danmarks førende platform for borgerlig ide- og samfundsdebat. Her skriver landets mest velformulerede liberale, konservative og nationalkonservative debattører. Lad os blot nævne nogle af dem: Eva Selsing, Kasper Støvring, Mikkel Andersson, Asger Aamund, Caspar Stefani, Per Stig Møller, Mads Fuglede, Henrik Dahl, Uffe Ellemann-Jensen, Bertel Haarder, Adam Holm og Amalie Lyhne.

Til dem slutter sig nu også Søren Pind, tidligere topfigur i Venstre. Søren Pind indtog en særlig position i sit parti som en frit tænkende liberal. Nu er fritænkeren også fri af politiske bindinger, og han indleder en ny fase af sit liv. Søren Pind vil skrive en kommentar på bagsiden af denne sektion hver lørdag.

Berlingske ønsker ikke kun at være bedst til den borgerlige debat. Vi ønsker at udfordre borgerligheden og skabe Danmarks mest dagsordensættende debatplatform. Derfor har vi trukket nye navne fra centrum-venstre ind til vores spalter – bl.a. Niels Jespersen, Anne Sofie Allarp og Malte Frøslee Ibsen. Yasser Ghanbari, Halime Oguz og Leif Donbæk er også med til at gøre os klogere.

Jeg kunne nævne flere navne endnu: Lad mig fx berolige med, at vores faste søndagsdebattører, Sørine Gotfredsen og Kathrine Lilleør, vil fortsætte med at give os noget at tænke over hver søndag.

Groft sagt med forstærkninger

Debatten skulle også gerne give os noget at støde os på. Vi skal ruskes i, så vi ikke falder hen i åndelig dovenskab. Derfor fortsætter Danmarks mest spidse spalte, Groft sagt, som institution på Berlingske – med forstærkninger. Bent Blüdnikow, som opfandt Groft sagt for snart 20 år siden, vender tilbage for at lufte sine frustrationer over venstresnoede journalister. Søren Pind og den unge liberale Anne Kirstine Cramon vil også skrive vrisne borgerlige ord. Og minsandten om vi ikke også lukker en rød stemme ind på dette borgerlige tæskehold. Niels Jespersen, som er historiker, Afghanistan-veteran og tidligere aktiv i Socialdemokratiet, skal være med til at gøre Groft sagt endnu mere udfordrende og interessant.

Jeg glæder mig. Og jeg håber, at mange vil være med til vores bud på en skarpere og klogere demokratisk samtale.