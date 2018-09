Venligbo svarer Morten Messerschmidt: »Jeg har ikke tænkt mig at sige undskyld«

Kære Morten Messerschmidt

Hvis der er nogen, der skal sige undskyld, så er det mig. Det er mig, der har været med til at bringe de 31 uledsagede flygtningebørn sammen med deres familier. Jeg har nu ikke tænkt mig at sige undskyld, men vil efter bedste evne forsøge at forklare dig, hvad det er, vi laver i Venligboerne.

De uledsagde har fået tildelt familiesammenføring, fuldstændig efter gældende love og konventioner. Der er bare det problem, at der er en lov som siger, at de selv skal betale for omkostningerne ved at få deres familie til Danmark. Det har et barn/teenager som er ny i Danmark selvsagt ikke mulighed for, og det er der vi går ind og hjælper til. Helt lovligt, faktisk har jeg hørt, at Støjberg efter at loven blev vedtaget sagde, at så ville andre nok træde til og hjælpe. Det har vi så gjort.

Nu er det ikke sådan, at vi bare efterlader familien på perronen med en ekstra udgift til staten og ønsker dem held og lykke med den integrationsydelse, de nu skal have resten af deres liv.

Jeg kan så forstå, at du mener, at eftertiden vil dømme os fordi vi pålægger samfundet en ekstra udgift, en fuldstændig vild udgift i dine øjne. Fair nok, men nu er det ikke sådan, at vi bare efterlader familien på perronen med en ekstra udgift til staten og ønsker dem held og lykke med den integrationsydelse, de nu skal have resten af deres liv.

Nej, sådan er det ikke. Når en familie kommer til Danmark så har den lokale gruppe af venligboere været med til at møblere deres hjem, de har samlet tøj sammen så familien er ordentligt klædt på, de står klar til at følge børnene i skole, de står klar til at følge de voksne i sprogskole, de står klar til at følge dem i praktik, de står klar med hjælp til at finde et arbejde, de står klar med alt det, som politikerne på Borgen ikke gør.

Hele den integration, der skal til for at en familie kan blive integreret i Danmark, står de klar med. Alle de værktøjer, som skal gøre en flygtning produktiv og en gevinst for samfundet, står de klar med. Det eneste som nogle gange kan spænde ben for processen hen mod at blive integreret i samfundet er det had og den nedladende retorik, de møder, især den retorik, som politikere bruger til at piske en unødvendig stemning op i samfundet.

Nu vil mange så sige at vi skal hjælpe vores egne. I Venligboerne hjælper vi også andre end flygtninge. I lang tid har vi gjort en indsats for de reformramte og de mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen. Der findes gratisbutikker rundt omkring i landet, hvor både nytilkomne flygtninge og folk der, ikke har noget eksistensgrundlag, kan tage til og få hjælp. Vi støtter op om de hjemløse, laver nødherberg i vintertider og sørger for at der kommer hjælp til de forskellige væresteder, når der bliver spurgt om hjælp. Vi hjælper voldsramte kvinder og mænd på krisecentrer i Danmark med at komme videre i deres tilværelse, vi indretter deres boliger og sørger for at de får et nyt netværk i deres nærområde. Vi samarbejder med alle instanser og organisationer for at alle mennesker, der lever på bunden, skal få en chance for et værdigt liv eller bare overleve.

Så kære Morten, jeg er helt tryg ved at eftertiden skal dømme os fair. Jeg er måske mere bekymret for, hvordan du går og har det. Men du skal vide, at hvis du en dag skulle vælge at lægge hadet fra dig og komme ind i Danmark og det fantastiske frivillige civilsamfund vi har, skal du være mere end velkommen. Alt godt til dig og med håb om at du en dag vil finde fred i dit sind.