Uddannelser er en god investering

Steen Laugesen Hansen stiller her i avisen 12/4 spørgsmålstegn ved, om det er en gevinst for Danmark, at mange unge får en universitetsuddannelse. Svaret er ja. Det er en rigtig god investering – både for de unge selv og for Danmark. Universitetsuddannelserne gør os både rigere og klogere.

Udvalget for bedre Universitetsuddannelser har netop dokumenteret, at universitetsuddannelserne giver et stort samfundsøkonomisk afkast – i gennemsnit en gevinst på ca. fire mio. kr. for hver kandidat. Kandidaterne har en høj beskæftigelse og får en høj løn, og det billede har ikke ændret sig, selvom vi siden 1995 har fordoblet antallet. Det er godt.

Men kvaliteten af vores uddannelser er mindst lige så vigtig, og jeg er helt enig med Steen Laugesen Hansen i, at de mange studerende ikke må betyde, at vi slækker på kvaliteten. Sidste år indgik jeg en aftale med alle Folketingets partier om et nyt bevillingssystem. Som led i aftalen har vi sat os for at måle kvaliteten af læringsmiljøet på de videregående uddannelser systematisk. Derfor vil tusinder af studerende inden årets udgang blive spurgt om, hvordan de oplever læringsmiljøet, og hvordan de selv tager ansvar for egen læring. Ligesom eksempelvis Finland har gjort med Learn-modellen. Den første måling, der er udviklet i samarbejde med eksperter, løber af stabelen til efteråret, og jeg glæder mig til at se resultaterne.

Vi politikere sætter rammen, men ansvaret for at lave gode uddannelser med højt læringsudbytte ligger i sidste ende hos ledelsen og underviserne på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Gode uddannelser og forskning er fundamentet for vores fremtid. Meget går godt, men der er også meget, som vi kan gøre bedre. Og debatten er vigtig i sig selv. Som minister vil jeg gøre, hvad jeg kan.

Søren Pind (V) er uddannelses- og forskningsminister.