Kronik

Truslen mod demokratiet kommer ikke fra højrepopulismen, men fra venstrefløjens moralske selvbedrag

Vi er ikke blot nødt til at gøre os klart, at det er de socialt svageste, som primært i deres dagligdag må bære konsekvenserne af den liberale indvandrings- og asylpolitik. Vi er også nødt til at gøre os klart, hvorfor det er således: Hvorfor har vi indrettet samfundet således, at de socialt svageste er blevet tvunget til at dele boligområde og dermed hverdag med de mest fremmedkulturelle og vanskeligst integrerbare indvandrere?