Tom Jensen: »Der er for mig at se ikke brug for, at vi arbejder mindre i Danmark. Der er snarere brug for, at vi arbejder mere«

Det er en forjættende tanke, Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen rejser i deres nye bog »Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting«. Hvis nu halvdelen af det arbejde, vi alle sammen går og laver, dybest set er meningsløst, kunne man så ikke skabe et idealsamfund ved at arbejde halvt så meget og gøre nytte i stedet i den fritid, vi pludselig ville få foræret? Sådan – formentligt alt for forenklet beskrevet – spørger de to forfattere.

Man forstår, at de især sigter til bureaukratiske systemer, konsulentbranchen, HR-afdelinger, strategiforløb og lange møder med lange, lange powerpoints – og fint med det. Der kan givetvis mange steder skæres ned på den slags, både i det private, men så sandelig især i det offentlige. Det kan være sundt at spørge sig selv, hvad man som virksomhed eller organisation egentlig bruger sine kræfter på, og hvordan man investerer sine ressourcer bedst og nyttigst i forhold til det, man ønsker at opnå.

Der er bare et par småting, der generer mig ved tankegangen. Nørmark og Fogh Jensen forestiller sig en fremtid med borgerløn, hvor livet pludselig har fået langt større mening, eftersom meningsløst arbejde er udryddet sammen med den overlevering fra industrisamfundet, at man skal arbejde et bestemt antal timer hver dag.

Men hvad, hvis nu arbejdet bærer meningen i sig selv? Jeg har aldrig troet på ideen om en borgerløn. Snarere end at give mennesket økonomisk mulighed for at fylde sit liv med mening, tror jeg, det vil kaste flere ud i eksistentiel meningsløshed. For selve det at skulle stå op om morgenen, tage brusebad, klæde sig nogenlunde ordentligt på og gå et sted hen for at gøre sin pligt – det er der stor mening i. Selv hvis den pligt, man gør, af Nørmark & Fogh Jensen er dømt ude som mere eller mindre meningsløs.

Den vision, de to leverer, ligner til en vis grad utopien om en verden, hvor enhver yder efter evne og nyder efter behov. Det er som bekendt et kernebegreb i Karl Marx’ teori om et kommunistisk samfund uden klasser. Et samfund, der aldrig er blevet til virkelighed. En af grundene hertil (blandt mange) er, at når mennesker berøves nødvendigheden af at gøre deres pligt for at sikre brød på bordet, så flår man et væsentligt element af eksistentiel meningsfuldhed ud af hænderne på dem.

Der kommer ganske enkelt ikke et afbalanceret og bæredygtigt samfund ud af det, et samfund, hvor mennesker er sat fri til at gøre alt det gode. I stedet vil mange snarere føle sig sat i fængsel af manglen på pligt. Hvorfor så gøre noget overhovedet? Den kommunistiske utopi har altid ført til samfund, hvor for få egentlig gad noget som helst, fordi de dybest set ikke behøvede det, hvilket naturligvis i næste omgang avler en utilfredshed, man har været nødt til at holde nede med tyranniske midler.

Der er også noget andet, som nager mig ved Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensens drømmerier. For hvem pokker skal egentlig udstyres med magten til at definere henholdsvis pseudoarbejde og arbejde, der giver mening?

I den offentlige sektor er tildelingen af ressourcer til de organisationer, der skal løse velfærdssamfundets opgaver, altid politisk styret – direkte eller indirekte. Lad os derfor lægge den offentlige sektor lidt til side; det giver sig selv, at det er et politisk ansvar ikke at ødsle med skatteborgernes penge i bureaukratiske systemer, der mestendels tjener til at opretholde sig selv. Her kunne der med fordel sættes hårdere ind. Tænk blot på historien om den ellers glimrende idé om et socialt frikort til hjemløse, udstødte og andre, der må have lov til at tjene en skilling uden at skulle betale skat.

Politisk blev der afsat 45 millioner kroner til projektet. 29 ud af de 45 millioner kroner går imidlertid til bureaukrati, kontrol og et nyt IT-system, der skal håndtere frikortet. Det er jo vanvid.

Men hvad med det private erhvervsliv? Hvem skal være overdommer i forhold til, hvordan virksomhederne bruger deres ressourcer bedst? Hvem tillader sig overhovedet at gøre sig klog på, om det rent faktisk er tilfældet?

Hvis man blot tiltror det frie marked og det frie initiativ en smule værdi, da må man vel som udgangspunkt forudsætte, at de fleste virksomheder investerer i arbejdskraft, der giver mening i forhold til virksomhedens målsætninger? Sker det ikke, må man formode, at det i mange tilfælde ender galt. At virksomheden, der har tilladt sig at beskæftige for mange mennesker med ligegyldigt pseudoarbejde, papirnusseri og bureaukrati, i givet fald går nedenom og hjem, tung bagi og martret af egen mangel på fokus og dygtighed.

Tiltror man ikke private virksomheder evnen til at drive sig selv effektivt, er man som bekendt også hurtigt ude på en grumme socialistisk galej. Planøkonomisk tænkning bygger jo netop på den opfattelse, at en centraliseret styring af økonomien fungerer bedre og mere effektivt end et frit og decentralt marked. Historien har som oftest bevist noget andet.

Der er for mig at se ikke brug for, at vi arbejder mindre i Danmark. Der er snarere brug for, at vi arbejder mere. Det giver mening i livet, og danskerne arbejder i forvejen ifølge flere opgørelser mindre end de fleste andre folk i verden. Den pinagtige strid ved de offentlige overenskomstforhandlinger om den betalte frokost vidner om, hvor det kan ende, hvis vi hele tiden diskuterer, hvor lidt vi kan komme til at arbejde for den udbetalte løn – snarere end at skabe rammerne for, at flere forfølger et meningsfuldt kald, gerne som selvstændige og iværksættere, om det så kræver 70 timer om ugen og frokosten hapset i sig undervejs.

Det ville være sundere end konstant at fodre længslen efter en lediggang, der som bekendt er roden til alt ondt.