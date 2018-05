Tillykke, Israel. Må de næste 70 år blive mere fredelige

Israel fylder 70 år mandag. Det bliver en dag, der på mange måder markerer, at staten blev født af politisk vilje, men også gennem krig.

Det har aldrig været let at være israeler. Landet var indtil 1979 omgivet af lande, der ville destruere staten og drive »jøderne i havet«, som retorikken dengang lød. Siden er det lykkedes for et par modige arabiske lande at slutte fred med Israel. Jordan og Egypten er de eneste med diplomatiske forbindelser til Israel. Resten er stadig fjender af staten, som blev oprettet for at give jøderne det hjemland, som var deres historiske og kulturelle arv med den vestlige del af Jerusalem som en del af det dengang mulige Israel.

Siden er landet gentagne gange blevet angrebet. Først i 1948, hvor staten Israel blev oprettet efter en blodig krig med sine arabiske naboer. Så fulgte højspændte situationer i 1950erne,­ seksdageskrigen i 1967, Yom Kippur-krigen i 1973 og endelig krigen­ mod Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation, PLO, i 1982 i Libanon, hvor Israel tvang den palæstinensiske ledelse til at flygte til Tunesien. Senere fulgte en lang række større og mindre krige og konflikter. På en måde er det et under, at Israel stadig eksisterer. Det gør det takket været visionære israelske politikere, en viljestærk befolkning, et stærkt demokrati og ikke mindst en solid militær styrke, der er troværdig og kan holde et storangreb stangen.­

Her på fødselsdagen ulmer konflikterne lige uden for Israels dør. Gazastriben er stadig i oprør – et sted, hvor terrorgruppen Hamas regerer. Vestbredden er en smule mere fredelig, men her kæmper en palæstinensisk ledelse sine egne interne kampe. I Syrien raser borgerkrigen. I Libanon er iranerne rykket tættere på grænsen til Israel, ikke alene gennem deres terror­organisation Hezbollah, men også med iranske soldater, der har fået fodfæste i Syrien. Ikke nogen sikker situation for israelerne.

Der må aldrig herske tvivl om, at de vestlige lande står bag staten Israel og støtter den fuldt og helt. USA flytter i dag symbolsk sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem for at markere, at man respekterer israelernes ønske om at have Jerusalem som hovedstad. En beslutning, som alle USAs præsidenter har sagt, at de ville føre ud i livet, men som Trump nu har gjort. Et farligt træk i en farlig verden. Om det på den lange bane er et klogt træk, må vi vente og se.

Fred i Mellemøsten og fred for Israel har lange udsigter. USA har netop opsagt atomaftalen med Iran, hvilket gør Mellemøsten endnu mere usikker. Ingen ved, hvordan iranerne reagerer på den nyhed. Alle har et ansvar for fred i Mellemøsten, men der påhviler Israel et særligt ansvar. Som regionens mest demokratiske nation er Israel forpligtet til at træde varsomt i den aktuelle højspændte situation – og til at arbejde for en retfærdig og varig fredsløsning med palæstinenserne. Israel skal være klar til at tage de første skridt i en ny fredsproces. Uden at sætte sin sikkerhed over styr skal Israel også være klar til at indgå kompromiser.

Israel har økonomisk og militær styrke – og stærke allierede i ryggen. Med de kort på hånden har landet både en interesse i og mulighed for at skabe en fremtid, som bliver mere fredelig end de foregående 70 år.