Symbolpolitik: Hvorfor indføre en geologisk periode, som ikke findes i geologien?

For omkring 250 millioner år siden var supervulkaner i Sibirien i gang med voldsomme og langvarige udbrud, og da vulkanerne omsider faldt til ro, efterlod de en enorm askemængde, der fyldte lige så meget som Indlandsisen i Grønland fylder i dag. De store udbrud efterlod også den største masseudryddelse i Jordens historie. Omkring 70 procent af arterne på landjorden forsvandt, og i havet var det muligvis over 90 procent af alle arter, der uddøde.

Begivenheden afsluttede den geologiske periode Perm, hvorefter Trias begyndte, og i sedimenter fra den periode er overgangen så tydelig, at man ikke behøver at være geolog for at kunne se, at der skete noget dramatisk.

Det var danskeren Niels Stensen (1638 – 1686), der indså, at sedimenter aflejres vandret ovenpå hinanden, og at det derfor er de yngste, der er øverst, og de ældste, der er nederst. Dermed formulerede han et fundamentalt princip inden for stratigrafien, som er den del af geologien, der beskriver de geologiske lag.

Det ender nok med, at starten på Antropocæn kommer til at falde omtrent sammen med min generations levetid. Når det sker, vil jeg omfavne den som starten på menneskehedens lykkeligste periode.

Siden har geologer gennem århundreder møjsommeligt studeret lagene for at forstå den historie, der har formet de landskaber, vi ser i dag. At en geologisk periode slutter og en ny begynder er derfor altid et tegn på, at der er sket noget voldsomt i Jordens historie. Kridttiden - og dermed dinosaurernes storhedstid - sluttede sandsynligvis, fordi en stor asteroide ramte Jorden på et tidspunkt, hvor dinosaurerne var svækket af langvarige vulkanudbrud i Indien. For klimaforskerne er disse overgange særligt interessante, og jeg har selv beskæftiget mig meget med en kortvarig, men intens varmeperiode, der udgør grænsen mellem Palæocæn og Eocæn for 56 millioner år siden.

Ny geologisk periode

Lige nu befinder vi os i den geologiske periode Holocæn, som startede for cirka 11.700 år siden, hvor den sidste istid sluttede, men hvis det står til mange forskere, så burde Holocæn nu være fortid, og vi skulle i stedet befinde os i en helt ny geologisk periode, som forskerne gerne vil kalde Antropocæn.

Ordet kommer fra det græske anthropos, der betyder menneske, og Antropocæn skal symbolisere, at nu har mennesket sat sine aftryk overalt på jordkloden. Vi har ændret på den kemiske sammensætning af atmosfæren og oceanet, vi har sat vores spor i kraft af forurening overalt, og vi har udryddet talrige dyrearter. Det sidste er dog ikke nogen ny ting, for selvom vi dyrker et romantisk billede af fortidens naturfolk, der levede bæredygtigt i harmoni med omgivelserne, må vi konstatere, at overalt, hvor mennesket trængte frem, forsvandt mange af de spiselige dyr på kort tid. Kort tid efter, at de første polynesiske indvandrere ankom til New Zealand for 600-700 år siden, havde de således gennem jagt udryddet alle arter af moafuglene.

Men hvorfor indføre en geologisk periode, som ikke findes i geologien? Svaret er, at Antropocæn ikke handler om geologi eller videnskab, men om en politisk dagsorden.

Det er den Internationale Kommission for Stratigrafi, som godkender geologiske navne. Mange - også uden for forskningen - havde set frem til, at kommissionen i juli ville give Antropocæn det officielle stempel, men i stedet valgte kommissionen at opdele Holocæn i tre perioder, så den nu starter med den grønlandske periode (Greenlandian). For ca. 8.200 år siden afløses opvarmningen efter istiden af en ny afkøling, der indleder perioden Northgrippian, og i dag befinder vi os i Meghalayan, der har fået navn fra en delstat i det nordøstlige Indien. Her har man i en drypstenshule fundet aftryk efter en langvarig og omfattende tørkeperiode, der for 4.200 år siden menes at have fået en række civilisationer i Kina, Indien, Egypten og Mellemøsten til at kollapse.

Næste slag

Tilhængerne af Antropocæn som en ny geologisk periode kæmper dog ufortrødent videre og gør sig klar til næste slag. Deres problem er dog, at de ikke kan forklare, hvor overgangen skulle forekomme i de lag af bjergarter, vi kan finde i naturen, og i modsætning til alle de andre geologiske perioder kan de heller ikke koble begyndelsen af Antropocæn til en tydelig global ændring i for eksempel Jordens klimahistorie.

Men hvorfor indføre en geologisk periode, som ikke findes i geologien? Svaret er, at Antropocæn ikke handler om geologi eller videnskab, men om en politisk dagsorden, hvor man symbolsk vil markere menneskets apokalyptiske påvirkning af kloden: Nu har mennesket gjort sig til herre over Jordens udvikling på samme dramatiske måde som fortidens asteroider, supervulkaner og pladetektoniske bevægelser.

Jens Olaf Pepke Pedersen

Tilhængerne af Antropocæn leder nu efter en menneskeskabt markør i naturen. I princippet kunne de godt vælge en køkkenmødding med de sidste mammutknogler fra stenalderen eller måske blyforurening fra romernes metalindustri, som man kan finde spor af i de grønlandske iskerner. Det ligger imidlertid i den antropocæne ideologi, at markøren skal være af nyere dato, og derfor er et af deres forslag radioaktive isotoper fra 1950ernes kernevåbensprængninger. I mellemtiden har utålmodige forskere allerede indført Antropocæn ved at bruge perioden i deres fagartikler, men uden nærmere præcision, hvilket derfor giver anledning til forvirring i stedet for afklaring.

Den mest oplagte løsning ville efter min mening være ganske enkelt at omdøbe Holocæn til Antropocæn. I betragtning af, at vi har haft mindst 50 mellemistider, virker det i forvejen meget antropocentrisk kun at udnævne den seneste af dem til en særlig geologisk periode.

Man skal dog ikke undervurdere de politiske kræfter, så det ender nok med, at starten på Antropocæn kommer til at falde omtrent sammen med min generations levetid. Når det sker, vil jeg omfavne den som starten på menneskehedens lykkeligste periode. Aldrig før i Jordens historie som i Antropocæn har så mange mennesker levet så godt, og aldrig før har så lille en andel levet i fattigdom.