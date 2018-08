Syge børn bliver for længe i folkeskolen

Flere og flere børn og unge får en psykiatrisk diagnose som fx ADHD, angst, autisme eller depression. Ifølge Kommunernes Landsforening er der tale om en fordobling på bare syv år: fra fire pct. i 2010 til ni pct. i 2017. Det er ikke nogen nyhed.

Det er heller ikke en nyhed, at kommunerne har svært ved at finde de nødvendige ressourcer til de mere krævende børn, der - ligesom børn uden diagnoser i øvrigt - bruger en stor del af deres vågne timer i folkeskolen.

En folkeskole, der er under pres - ikke mindst fordi der skal være plads til alle, som det blev vedtaget med inklusionsloven i 2012. Ikke alle diagnoser kan afhjælpes af en folkeskolelærer - med al respekt - der har fået et lynkursus i at »håndtere« inklusionsbørn.

Og det er her, diagnosens dilemma opstår. Både for forældrene, der savner en diagnose som forklaring på deres børns væremåde og behov, og for systemet, der skal bruge en diagnose for at kunne sætte børnene i den korrekte bås. Og selvfølgelig også for lærerne, der i forvejen har en hel skolereform at skulle leve op til.

Alle parter får en diagnose at forholde sig til, men herfra er man sjældent enige om det videre forløb. Det skaber nogle meget frustrerede forældre og børn, der skal leve med en diagnose, som systemet ikke altid er gearet til at rumme - og da slet ikke til at helbrede. I nogle tilfælde bliver det kun værre.

For kommunen får dilemmaet oftest en økonomisk dimension. Skal et barn fx ud på en specialskole, skal pengene tages fra den folkeskole, hvor barnet går nu - og det kan mærkes. Derfor bliver for mange syge børn for længe i folkeskolen. Hvor mange flere børn skal have en diagnose, før ministeren gør noget? Ingvald á Kamarinum, specialskoleleder, Fjordskolen, Holbæk

Afskaf arveafgiften som i Norge og Sverige

Socialdemokraterne og de øvrige røde partier, herunder Det Radikale Venstre, barsler nu med at sætte arveafgiften op ved at indføre en helt ny topskat for beløb over det skattefrie bundfradrag, som i dag er 289.000 kr. Bundfradraget vil de så forhøje til mellem 400.000 og 500.000 kr. At dette vil medføre forhøjelse af den samlede arveafgift, er der ingen tvivl om. Mange husejere sidder i gældfrie huse, og man får ikke meget hus for bundfradraget. Det vil sige at de, der har sparet op og været fornuftige, nu skal straffes, hvis det står til de røde partier.

Heldigvis har vi andre fornuftige partier som Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, som har total afskaffelse af arveafgiften som mærkesag. Så det er om at stemme på disse partier og undgå en forhøjelse af denne misundelsesskat. Der er jo allerede betalt skat af de opsparede beløb, ligesom der skal betales moms ved brug af beløbet. Vores nabolande Norge og Sverige har allerede afskaffet arveafgiften. Asa Sivertsen, Brøndby Strand

Bevar Kulturministeriet

Museumsdirektør Jane Sandberg foreslår i Berlingske 10.8., at Kulturministeriet bliver lukket og kulturgenrerne fordelt over mere »tunge« ministerier. Så vil genrerne formentlig komme til at stå stærkere. Debatindlægget fremstår i mine øjne som et desperat forslag – med en portion bitter ironi.

Bitterheden kan jeg dele med skribenten. Det er fortvivlende, at kulturen er »talt ud i en parentes i vores samfundsdebat«, som Jane Sandberg udtrykker det. Men hvis forslaget blev realiseret, ville det sikkert skabe forvirring og nærmest kaos: Nye, ministerielle afdelinger med nye stillinger, interne værdikampe og meget mere. Kulturværdierne må da være en vigtig del af den ofte nævnte sammenhængskraft. Vi lever i et specialiseret samfund og har brug for både dygtige håndværkere, administrationsfolk og undervisere. I kulturlivet med teatre, museumsudstillinger m.m., desuden i de aktivitetsprægede sognegårde, kan vi finde sammen i fællesskab på tværs af faggrænser.

Bevar Kulturministeriet med Mette Bock (LA) som minister. Jeg stemmer ikke på hendes parti, men beundrer hendes mod på at sætte en tynd og nænsom grænse mellem kunst og kultur – med lige stor respekt for begge sider. Hendes ministerium har fortjent at få en højere værdi og blive tilgodeset med flere midler. Men Jane Sandbergs provokerende indlæg er et godt og påkrævet indspark! Arne Ipsen, Helsingør

Cykelkultur

Færdselsloven gælder også for cyklister. Denne enkle kendsgerning burde betyde, at følgende også gælder for cyklister: Kolonnekørsel er ind imellem nødvendig, hastigheden skal afpasses efter forholdene, unødig brug af klokke bortfalder, tilråb minimeres, stoplinjer respekteres, gågader er alene for gående, færdselsretningen overholdes, røde lys efterleves og meget mere.

Tænk at alle disse regler også gælder for cyklister – eller gør de – man kan godt blive i tvivl. Einar Bolt, Skodsborg