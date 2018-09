Sverigedemokraterna tungen på vægtskålen

Hvilken gyser! Valget i Sverige blev ligeså spændende som alle ventede. Og selv om vi nu kender resultatet, så ved vi endnu ikke hvilken regering, der dukker op, når støvet har lagt sig. Der kan gå flere uger før vi ved, hvem der bliver statsminister, og hvilke partier, der indtager regeringskontorerne.

Men én ting må stå klart efter denne valgdag: Det politiske establishments afvisning af Sverigedemokraterna, der har fået næsten hver femte stemme, går selvfølgelig ikke på langt sigt i et demokrati som Sverige. Og at Sverigedemokraterna har fået et fantastisk valgresultat og samtidig er tungen på vægtskålen, må få selv den mest indædte modstander til at erkende, at man ikke kan tie et problem ihjel. Undertrykkelsen af mange svenskeres bekymringer over tilstrømningen af flygtninge har sin pris.

Det glæder mig naturligvis også, at Sverigedemokraterna har fået så godt et valg – for det er sket på trods.

På en måde kan man sige, at svensk politik nu er blevet mere »normal« og nu ligner dét, som vi har set det over hele Europa, hvor de traditionelle centrum-venstre partier har mistet terræn og de indvandringskritiske partier er gået frem, fordi de regerende partier ikke har villet lytte til folkets bekymringer over det stigende antal flygtninge, der er strømmet til Europa fra Nordafrika og Mellemøsten.

Jeg synes, at det er glædeligt, at de svenske vælgere har stemt i stort tal i et fredeligt demokratisk valg. Præcis som vi har for vane her i Skandinavien selv om det svenske valgsystem er ret mærkværdigt, idet man på forhånd skal tage et partis stemmeseddel med i boksen i stedet for en enkel stemmeseddel med alle partierne på. Det glæder mig naturligvis også, at Sverigedemokraterna har fået så godt et valg – for det er sket på trods. For SD blev udelukket fra flere officielle partilederdebatter, og det er jo en skændsel, som ikke burde ske i et demokrati.

Valgkampens lavpunkt indtraf fredag aften under partilederdebatten i SVT – Sveriges public service medie. Her følte studieværten pludselig trang til at lufte sin og SVT’s holdning til en politisk melding fra SD-leder Jimmie Åkesson om, hvorfor flygtninge har svært ved at få fodfæste på det svenske arbejdsmarked.

Studieværten sagde, direkte henvendt til seerne, at Åkessons politiske melding »var groft generaliserende, og at SVT tager afstand fra den.« SVT blev dermed part i en politisk debat, som en public service kanal skal holde sig neutral i. Det er jo intet mindre end en skandale, som DR og andre herhjemme heldigvis har taget afstand fra. Men det siger jo en hel del om det politiske klima i Sverige, hvor berøringsangsten for at debattere udlændingepolitik er katastrofal. Og det har vælgerne nu kvitteret for.

Alt for længe har den politiske diskussion i Sverige været underlagt den politiske korrektheds diktatur. Alt for længe har den politiske elite forsøgt at undertrykke den stigende frustration over indvandrings- og udlændingepolitikken i Sverige. Hvor medier har nægtet at skrive om de mange tilfælde af gruppevoldtægter af unge svenske kvinder – begået af unge udenlandske mænd. Hvor politifolk er blevet offentligt udskammet, når de har påpeget, at kriminelle indvandrere dominerer politiets døgnrapporter og kriminalitets-statistikken. Hvor bilafbrændinger er det synlige tegn på, at noget er gået helt skævt i Sverige.

Godt for Danmark

Men herfra skal lyde et stort tillykke til Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna for et fantastisk valgresultat. Jeg håber, at de øvrige særligt borgerlige partier har set skriften på væggen og tager Sverigedemokraternas store stemmetal alvorligt, og nu dropper de fine fornemmelser og inviterer Sverigedemokraterna med i forhandlinger om at danne et regeringsgrundlag.

SD er tungen på vægtskålen mellem de to blokke, der har næsten lige mange mandater. Under alle omstændigheder er Sverigedemokraternas fremgang også godt nyt for Danmark. Forhåbentlig kan vi nu debattere udlændingepolitik tværs over Øresund i stedet for at tie den ihjel. Og forhåbentligt udmønter fremgangen sig i indflydelse til SD, hvis ikke direkte så indirekte. En strammere svensk udlændingepolitik vil nemlig være godt for Danmark!