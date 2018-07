Sur gammel mand-alarm

Der er gået sport i, at ældre, sure mænd, som intet har at gøre med uddannelse, leger eksperter og tegner et falsk billede af unge som dumme og dovne. Det så vi 30/6, hvor Mikkel Andersson under overskriften »Ti ubekvemme sandheder til og om danske studerende« i punktform meldte sig i rækken af selvhadende-akademiker-debattører, der søger opmærksomhed ved at tilsvine en generation af unge uden belæg. Her vores replik til nogle af Anderssons punkter.

1. Vi er medskabere

Andersson mener, at unge er dumme, og skal holde mund om vores vilkår. Vi er hverdagens eksperter, og holder ikke mund. Selvom mange gnavpotter ønsker disciplinering af os, er der en selvstændig pointe i, at vi er en lige part i indretningen af vores uddannelser. Det er myndiggørende, demokratiserende og sikrer kvalitet, når vi er skabere og ikke brugere af uddannelse. Og hvem har i øvrigt gjort en tilfældig debattør til ekspert? Hans viden er tydeligvis begrænset.

Andersson har en tydelig aversion mod os, der kæmper for bedre uddannelser. Men vi er jo de eneste, som faktisk stiller højere krav. Krav om mere undervisning og udfordring. Krav som ingen politikere kan møde, fordi de vil skære på vores uddannelser.

2. Ingen siger, at Google er almen dannelse.

Vi er ikke uenige i, at man skal have en grundlæggende viden. Det udgør fundamentet for nysgerrighed og tilegnelsen af ny viden. Men viden er ikke nødvendigvis at kunne kongerækken i hovedet, eller recitere den lille katekismus. Vi argumenterer for, i forlængelse af moderne forskning i didaktik og pædagogik, at der er forskellige måder at tilegne sig viden på og at moderne uddannelser skal tilbyde mere end tavleundervisning.

3. Selvstændighed

Danske unge er selvstændige, bl.a. fordi vi har prioriteret et SU-system, der er myndiggørende og løsriver os fra vores forældres indkomst. Måske kan man dårligt forestille sig, at det kan være svært at få økonomien til at hænge sammen, når man er elitær skribent på Berlingske, men det er faktisk sådan, at det kun er ni procent af de studerende, der udelukkende lever af SU, jf. tal fra Nordea.

4. Præstationsræs

Det er tydeligt, at Andersson ikke følger debatten, hvor flere erkender, at mange unge mistrives, som forskning med tydelighed understreger. Søren Pind erkendte, at der er et politisk ansvar for de mange krav, der er medårsag til problemerne. Ny forskning fra AAU påviser, at det primært er de mange reformer på uddannelsesområdet, der bærer ansvaret.

5. Hyklerisk akademiker

Der skulle naturligvis gøres plads til akademikerbashing i Anderssons indlæg. Det er hverdagskost, når akademikere skriger på flere faglærte - så længe det ikke gælder dem selv og deres børn, ikke sandt?

6. Hårdtarbejdende unge

Studerende er ikke dovne. Det er en falsk påstand, som også politikere benytter, når de har brug for det. Det så vi med fremdriftsreformen, der blev skabt på samme postulat. Faktum er, at unge aldrig har været hurtigere igennem deres uddannelser i modsætning til de politikere, der gennemførte reformen. Måske projicerer Andersson bare, når han mener, at vi skulle være dovne?

Sana Mahin Doost er forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, og Malte Sauerland-Paulsen er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.