Sundhedsskadeligt når kendisser bruges som medicinske eksperter

Forleden havde DR P1 Morgen besøg af Søren Rasted, kendis fra sin tid i popgruppen Aqua og manden bag 12 programmer om medicinsk cannabis på Radio 24/7. Emnet var netop medicinsk cannabis. Der er ikke i sig selv noget galt i, at journalisten udspørger ham om hans oplevelser med en syg mor, som angiveligt har fået det bedre ved brug af ulovligt importerede cannabisprodukter. Det er rigtig godt, hvis hun virkelig har fået det bedre, og Rasteds kamp for at gøre noget godt for sin mor er helt forståelig.

Det var til gengæld helt galt, da journalisten begyndte at bruge Søren Rasted som ekspertkilde, og udspørge ham om cannabisprodukters virkning og bivirkninger, hvor hans svar bl.a. var, at det kunne afhjælpe angst og depression, og at det højest kan give bivirkninger i form af lidt mundtørhed. Ikke alene er det lodret forkert og misvisende, men også direkte farligt, hvis syge mennesker begynder at tage sådanne »medicinske råd« for pålydende.

Problemet med udsendelsen var, at det fik Søren Rasted til at fremstå som ekspertkilde om et emne, han ikke er ekspert i, og at journalisten kun i begrænset omfang stillede ham kritiske spørgsmål.

Lægemiddelstyrelsen har på vores hjemmeside en vejledning om medicinsk cannabis, der beskriver mulige bivirkninger – herunder risikoen for afhængighed, alvorlige psykiske bivirkninger samt leverpåvirkning. Og at det er både farligt og ulovligt at importere medicinske produkter, hvor fremstillingen ikke er tjekket og godkendt af myndighederne.

Problemet med udsendelsen var, at det fik Søren Rasted til at fremstå som ekspertkilde om et emne, han ikke er ekspert i, og at journalisten kun i begrænset omfang stillede ham kritiske spørgsmål på vegne af de patienter, som risikerer at få alvorlige bivirkninger ved at medicinere sig selv med produkter, som man hverken har dokumentation for virkningen af eller kan være sikker på indholdet af.

Misinformation

Nu er det jo ikke ligefrem nogen hemmelighed, at Søren Rasted gerne fremmer sin agenda om medicinsk cannabis til alle – ja, han sagde faktisk »vi skulle alle sammen overveje at tage det som et kosttilskud, når vi bliver i 40-50erne«.

Heldigvis gav P1 Morgen os mulighed for at gendrive nogle af de værste misinformationer i programmet dagen efter.

Hvis der er tale om, at vi er for dårlige til at opdatere journalister om den nyeste viden på det sundhedsfaglige område, vil vi meget gerne være med til at rette op på det. Vores pressetelefoner er åbne hver dag, og vi dukker gerne op på journalisthøjskolen.

Man kan dog få en mistanke om, at det ikke kun handler om vidensniveau, men at det er et bevidst redaktionelt valg at sætte »kendis-effekten« i spil for at øge et programs brede appel. Som myndighed, der er ansvarlig for godkendelse og overvågning af lægemidler i Danmark, er vi glade for, at pressen formidler sundhedsstoffet bredt, men ikke, hvis man sætter patientsikkerheden over styr med direkte misinformation i jagten på høje lytter- og seertal.