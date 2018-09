Kommentar

Stine Bosse overser den stærkeste følelse, mennesket kender

Når vi i Danmark har skabt et velfærdssamfund med ligestilling, demokrati og retsstat, er det en konsekvens af vore værdier og tanker, der således kan siges at have et europæisk præg. Det gør os ikke mere værd, ligeså lidt som folk, der ikke er kristne, skulle være mindre værd. Men det gør os danske.