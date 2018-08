Og hvem har bildt Justin Thomas ind, at man kan gå i bordeauxrøde bukser?, spørger en stemme i hedebølgen, hvor lyden af spørgsmål fra seere og kommentarer fra kommentatorer flagrer i stuen fra den bærbare computers golf-turnering og bliver stående og flimrer i varmesitrende støvet sol. Bag vinduers gran, fyr, klitter, vand, sol, sved og alt det, som har fyldt hele verden de sidste par uger i et øde hus, på en øde grund, på en øde ø. Hvor vi med usikkert wifi efterhånden er kommet til at overse stadig desperat anmassende meldinger om, at nu kommer regnen/tordenen/revolutionen/undergangen/Solen stærkt igen – og også er blevet rimeligt kolde over for brændende indlæg om tidens store spørgsmål om kvaliteten af rosévinen i Musik i Lejet.

Vi er blevet så inderligt ligeglade, for vi ved det jo godt: der sker ikke ret meget sådan en overhed julidag, hvor sol står op og sol går ned over enkle behov, som betyder, at vi ikke behøver civilisere os særligt med, hverken breaking news, make-up eller meninger, men hver morgen kan tage god tid til sove, læse, elske eller skændes til vi rejser os, for at bade, sove, læse, elske, skændes lidt mere eller mindre, mens vi spiser nylagte æg og nyhøstede solmættede solbær, for lidt efter nu på tredje uge at gå sommerverdenen tynd til havs, til vands, på markedsplads og i landsbykirke i samme ti kroners klip-klapper fra Netto, mens de nye Lanvin-sandaler med guld på hælen står og sover og støver til bag et svagt duvende sommergardin.

Om aftenen tager vi en lokal fiskefrikadelle med jydepesto, som remoulade hedder hjemme i storbyen, og hjemmebagt rugbrød, som vi har hentet fra vores nye favoritudflugtsmål. En åben bondegård, hvor der findes killinger, ællinger, kyllinger, gæslinger, æselføl, ponyføl, lam, kvier og alt det som åbenbart kan få selv forhærdede fem-seks årige besøgende smartguys iført fodboldtrøjer og smartphones til at nægte at tage med hjem, før de har sagt godnat til alle kaninungerne i kaninhulen, som har mange, mange underjordiske gange.

Og pludselig står Månen op. Det hele er forbi en morgen med oprydning, pakning og færgen hjem, hvor sure hunde allerede piber og snerrer igen.

Her sidder vi længe, hver aften på en faldefærdig bænk og spiser gårdens hjemmelavede is mellem lader med mudrede waders, umage kaffekopper og legende dyre- og menneskebørn.

Og undres over, hvor sjældent vi oplever så beskæftigede, rolige og glade børn, og nyder små pigers henførte suk til armfulde af spindende killinger, som de aldrig får lov at have hjemme på Frederiksberg, fordi deres mor desværre er diagnosticeret med svær allergi over for både hund, kat, hamster, ja, selv guldfisk får hun knopper af.

Blæretang

Tilbage til hverdagen. – Jeg tager en souvenir med hjem til kontoret. Og deler den gerne med dig: En hilsen fra vore måske forfædre, algerne – eller i al fald en af deres slægtninge: blæretangen. Blot et foto. Du skulle se det, når det bevæger sig!