Borgerforslag om ministerpension: Søren Pind og det »pjattede« demokrati

I december sidste år vedtog et meget bredt flertal i Folke­tinget, inklusive Venstre, at oprette en adgang for borgerne til at få et forslag behandlet i Folketinget.

Blandt de indkomne borgerforslag er et forslag om at erstatte ministerpension med en almindelig arbejdsmarkedspension. Forslaget har åbenlyst stor opbakning i befolkningen. I hvert fald rundede det de krævede 50.000 underskrifter på kun en uge.

Nu skulle man have ventet, at folketingsmedlemmer og ministre vil tage pænt imod borgerne, når nu de benytter sig af Folketingets opfordring til direkte deltagelse i den politiske debat. Som bekendt er antallet af partimedlemmer styrtdykket, og det demokrati, der engang var stærkt repræsentativt, savner i dag vælgernes deltagelse.

Men forslaget om ministerpensioner fik ikke nogen varm modtagelse blandt de såkaldte magtpartier. Hverken Venstre eller Socialdemokratiet har nogen planer om at ændre pensionsreglerne eller lyst til blot at diskutere dem. Kun Venstres forskningsminister, Søren Pind, har på sin Facebook-side kommenteret forslaget, som han mener er »pjat«.

Nu kunne man jo godt mene, at politikeres løn- og pensionsvilkår er mindst lige så væsentligt som diskussionen om vandtrykket i hovedstaden, der for tiden optager forskningsministeren. Under alle omstændigheder burde selv regeringens åndelige fyrtårne overveje, om de utaknemmelige og misundelige vælgere bag forslaget har en pointe.

Sagen er jo, at det stadig ikke er lykkedes Folketinget at vedtage løn- og pensionsvilkår, som er både transparente og svarende til de vilkår, der i almindelighed gælder på både det private og offentlige arbejdsmarked. For et par år siden foreslog den såkaldte vederlagskommission at sætte folketingsmedlemmernes løn i vejret, men samtidig normalisere deres pensionsindbetalinger og fjerne et forældet skattefrit tillæg. Partierne havde på forhånd aftalt at ville følge anbefalingerne – men den musketéred holdt kun, indtil forslagene blev offentliggjort.

I stedet for at følge kommissionens forslag satte nogle af politikerne sig ind bag lukkede døre og lavede en halvgjort lønreform, der stadig og med rette åbner for kritik – og inviterer til »pjattede« borgerforslag.

Skal der være en chance for, at andre end offentligt ansatte vil engagere sig på fuld tid i politik, skal de have en ordentlig løn og pensionsvilkår. Jobusikkerheden berettiger også en god fratrædelsesordning. De fleste politikere arbejder hårdt og seriøst; ikke mindst ministre har et arbejdspres, der nødvendig­gør både ministerbiler og sekretariatsbetjening.

Til gengæld har vælgerne krav på, at der er fuld gennemsigtighed i lønvilkårene. I dag, hvor der stilles boliger til rådighed for folketingsmedlemmers overnatning i København, er det svært at se behovet for skattefrie tillæg. Politikere kan afregne bilag for arbejdsmæssige omkostninger som alle andre.

Politikeres løn er i en tid med hårde offentlige overenskomstforhandlinger et følsomt emne. Men det berettiger ikke til at afvise forslag, som Folketinget selv har bedt om, som »pjat«. Man kan argumentere for, at borgerforslag er en alternativistisk overflødighed i et repræsentativt demokrati. Men så længe muligheden findes, bør forslagene behandles respektfuldt.

Ellers kan man jo stille borgerforslag om at ophæve borgerforslag.