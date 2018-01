Sandheden om Donald Trump

»Fire and Fury« er skrevet af forfatteren Michael Wolff, og handler om Donald Trumps første år ved magten. Bogen er fyldt med personlige beskyldninger mod Donald Trump, og en af de centrale kilder er Steve Bannon. AFP PHOTO / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Det er ikke usædvanligt, at der skrives bøger om det, der foregår i Det Hvide Hus. Det er slet og ret rendyrket fascination med et kig ind i verdens mest magtfulde persons bolig og arbejdsrum og alt det, der foregår i denne historiske bygning. Michael Wolffs bog »Fire and Fury: Inside the Trump White House« er ingen undtagelse. Den hævdes at give et indblik i Donald Trumps første mange måneder i Det Hvide Hus med det kaos, dette præsidentskab har været omgærdet af.

Det er selvfølgelig umuligt at afgøre sandhedsværdien af en sådan bog. Der er et par steder, hvor det ser ud, som om der er åbenlyse fejl. Men det mest opsigtsvækkende ved bogen er vel det, der siges af de cirka 200 personer, der ifølge forfatteren har medvirket i den.

Det er et usædvanligt præsidentskab, vi er vidne til. Trump opfører sig ikke som tidligere præsidenter. Hans tweets, hans direkte angreb på politiske modstandere, hans hudløshed over for kritik og hans mange mærkværdige udfald om stort og småt kan sagtens passe ind i bogens hovedbudskab: At vi har at gøre med en præsident, der mentalt er uegnet til opgaven.

Man kan roligt uden at fornærme ret mange konstatere, at Trump selv er skyld i det kaos og den usikkerhed, der hersker i USA, og at der sættes spørgsmålstegn ved hans mentale evner. Selv om han har præsteret politiske resultater i form af en skattereform og udnævnelsen af en højesteretsdommer, har amerikanerne et indtryk af en præsident, der ikke fungerer stabilt og driftssikkert. Hans præsidenttid er brolagt med næsten uoverstigelige problemer, som han selv har bragt sig i centrum af: Tillidskriser, uprofessionelle familiemedlemmer, der blander sig i alt, og ikke mindst Trump selv, som helt tydeligt ikke har fundet sig til rette i rollen som præsident.

Bogen er fyldt med meget hårde beskyldninger mod en række navngivne personer. Trumps datter, Ivanka Trump, betegnes direkte som »dum«. De øvrige familiemedlemmer og en række tidligere rådgivere får lignende skudsmål, blandt andet vicepræsident Mike Pence.

Problemet med den slags bøger er, at kilderne kan have mange skjulte motiver til at levere en sådan bredside – hævn, forsøg på at rense sig selv, når historien skal skrives, eller blot frustration over at man ikke selv bliver hørt, og at det er sin familie, præsidenten knytter sig tættest til. Årsagerne til an­grebene er mange. Washington er en lille by fyldt med intriger, og alle har noget på alle.

Når man skal vurdere bogen, rummer den en »sandhed«. Mange af kapitlerne kan man nikke genkendende til, fordi Trumps præsidentskab er så åbent, som det er. Trump leverer 18 timer i døgnet et reality-show, verden ikke har kendt magen til, og de indtryk, det giver, flugter desværre meget godt med selv de hårdeste kritikpunkter i bogen. Det er der kun én person, der er skyld i. Han hedder Trump.

Man må håbe, at han – når han får set bogen – over­vejer, hvorfor folk udtaler sig, som de gør. Det er nok meget forlangt, hvis vi ellers kender den rigtige Trump. Men man har lov at håbe.