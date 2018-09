Kommentar

Pas på med forhastede sundhedsreformer

Formand for Lægeforeningen glæder sig over, at statsminister og statsministerkandidat sætter sundhedsvæsenet i fokus, men frygter pseudoløsninger op til et folketingsvalg. Sundhedsvæsenet har ikke brug for nye organisationsdiagrammer, men derimod flere ressourcer.