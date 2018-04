Nu er jeg blevet gammel, og prisen i livet har været for høj

Finn Wagner

Omkring 1970 blev jeg ansat som chokoladesælger til grossister landet over. Min chef og hans søn skulle jeg afløse. Det var ikke mange kunder, de havde besøgt hver uge.

Lønnen var omkring kr. 40.000, eller det samme som de fleste tjente, men med mange børn, havde jeg ambitioner om større hyre, og det startede med, at jeg kørte hjemmefra ved 5-6 tiden, og kunne nå grossister, der startede ved 8-tiden. Var de langt mere væk, kørte jeg hjemmefra søndag middag, og var igen hos de første grossister mandag klokken 8. Også i Frederikshavn, hvor jeg fik nye grossister. Senere Hjørring og Thisted, hvor vi ikke tidligere havde salg til. Snart fulgte mange nye byer, og mange nye grossister, herunder kaffegrossister, jeg fik til at sælge slik.

Jeg havde det ligesom med en smuk kvinde. Et kys og lidt gram er godt, men hele paletten er meget, meget bedre. Allerede år efter var min gage noget over det dobbelte, idet jeg også fik provision.

På fjerde år rundede min gage omkring kr. 200.000, hvilket betød egen bolig, sommerhus og en ny stor årlig Volvo.

Nu kom katastrofen, at selv jeg kunne se, at den positive udvikling gav mig for meget i løn. Min provision blev med anbefalet brev opsagt, men min fagforening mente, at jeg blev dårligt behandlet, så fagforeningen overtog mine interesser og stævnede min arbejdsgiver. Jeg fik seks måneders løn plus tre måneder mere for usaglighed fra min arbejdsgiver.

Jeg blev meget ulykkelig. Som sælger var der mange, der var bedre end jeg, men nok ikke så mange, der var så kreativ.

Penge, men ingen tid

Nu blev katastrofen endnu større. Jeg startede for mig selv med reklamer på en fornem adresse, nemlig Bredgade i København, og det betød tre ting, nemlig arbejde, arbejde og arbejde. Snart var jeg ikke meget hjemme, og så ikke meget til familien, herunder især mine børn. Jeg havde ikke forventet et nyt ægteskab, som det blev til i mit nye firma.

Økonomien blev som en spædekalv, der lukker ud et vist sted, og snart med et kasseflow af økonomi, jeg ikke vil nævne her. Fede biler, supervilla med udsigt over Øresund og meget, meget andet der var totalt overflødigt.

Alt, hvad der kunne gå galt, gik galt. Selvfølgelig havde jeg kontakt med familien og venner, men nok mest, når de rakte hånden ud om økonomisk hjælp. Min kone passede en afdeling, men fik stress og en hjerneblødning, selv om vi havde masser af hushjælp, gartner og meget, meget andet.

Mit ansigt virkede tomt, og når meget velhavende personer ses i TV, virker deres ansigt på samme måde. Uden gnist. Uden farve. Meget stresset.

Nu er jeg blevet gammel, og prisen i livet har været for høj. En del af familien, herunder et par børn/børnebørn, har jeg ikke set i snart to årtier. Jeg har nu heller ikke kontaktet dem. Jeg er bange for at blive afvist.