Nu er det et faktum, at offentligt ansatte ønsker lønstop for sig selv

Regeringen er lige kommet igennem med en skatteaftale på fem milliarder. Det er ikke meget ud af det samlede statsbudget, men dog noget mere end de 2,6 milliarder, LA ønskede på topskatten. Lægger man så de skattelettelser, som LA fik på broafgiften, punktafgifter og bilafgiften til, rammer vi 7,9 milliarder i skattelettelser i 2017/2018. Om det er godt eller skidt, har jeg ikke nogen mening om.

Jeg bor i Jylland og arbejder en del i København, så personligt sparer jeg 500 kroner på broen hver måned, det svarer til en lønstigning på 1.000 kroner hver måned. Så jeg kan være godt tilfreds.

Læs også DF og SF ville kaste Danmark ud i græske tilstande, hvis de fik regeringsmagten

Men noget, der undrer mig, er, at hverken DF eller Socialdemokratiet har været villige til at sænke skatten i bunden for SOSU-assistenten, for læreren eller HKeren. Det må jo betyde, at DF og venstrefløjen ikke under disse mennesker en højere løn?

Fagforeningerne bakker tilsyneladende deres partier op, de står bag en stor kampagne, der hedder »Danmark for Velfærd«. Kampagnen går ud på, at man vil have mere velfærd frem for skattelettelser. Men det må jo også betyde, at fagforeninger vil have velfærd frem for lønforhøjelser? Ellers svarer det jo til, at fagforeningen gerne vil kæmpe for bruttolønnen øverst på lønsedlen, men ikke for nettolønnen nederst på lønsedlen. Det må være beløbet, der går ind på bankkontoen, som tæller.

Læs også Giv os ansættelsesstop i den offentlige sektor

Det er jo rar viden, nu hvor regeringen skal til at gå ind i forhandlinger om netop løn i den offentlige sektor. Regeringen har nu officielt opbakning af fagbevægelsen til at ønske lønstop i den offentlige sektor, således, at der er råd til mere velfærd. Det synes jeg som borgerlig er positivt nyt, og det er meget stor omtanke for fællesskabet, de offentligt ansatte her udviser. Tænk, at de er villige til at ønske et lønstop for sig selv i mange år ud i fremtiden, således at vi andre kan blive passet af flere sygeplejersker, når vi bliver indlagt. Det skylder vi dem en stor tak for.

Men noget, der ikke rigtig er kommet frem, er, hvor længe de offentligt ansatte ønsker dette lønstop? Hvis de pludselig vil til at hæve lønnen igen, hvilke sygeplejersker vil de så fyre?

Læs også Når der går kage i Sossernes propaganda

En særlig tak skal dog lyde til Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet for at eksponere det faktum, at offentligt ansatte i fællesskab nu ønsker et lønstop.

Jeg synes Sophie Løhde, skal skrive sig bag øret, når hun går ind til lønforhandlinger i den offentlige sektor, at alle åbenbart ønsker lønstop og nogle måske endda løntilbagegang. Men dog vil jeg også anbefale innovationsministeren at give alle muligheden for at skifte mening.

Læs også Stop Dansk Folkepartis velfærds-alkoholisme

I så fald bør enhver borgerlig regering i fremtiden gå ind til lønforhandlinger og tilbyde en højere løn i form af skattelettelser. Ikke et sekund før skal offentligt ansatte opleve lønstigninger. Det er i sig selv et selvstændigt problem, hvis landets lærere og lærde ikke kan forstå, at offentlige lønstigninger og skattelettelser bliver taget af samme kasse.

Christina Yoon Petersen er revisor og journaliststuderende.