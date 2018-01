Naser Khader: Vi bliver nødt til at sprede public service-midlerne

Jeg skal ellers love for, at der blev indvarslet dommedag i Berlingske fredag morgen. Ifølge et brev fra Danmarks Radios generalsekretær, Maria Rørbye Rønn, skal man ikke længere forvente, at DR har penge til at producere fjernsyn for folk under 40 år, hvis DR skal spare så meget, som nogle af de borgerlige partier har varslet.

Det er åbenbart slut med DR3, P3, DR Ultra, P7 Mix, P4, DR K og DR Ramasjang. Generalsekretæren forsikrer ifølge Berlingske, at hun på ingen måde ønsker, at de pågældende kanaler skal lukke, men hun nævner lukningen alene som et eksempel for at illustrere omfanget af de besparelser, der kan få store konsekvenser for DR, hvis altså de blå partier får deres vilje.

Det er sjældent, jeg er glad for at være over 40 år, men det var jeg fredag morgen, da jeg læste artiklen. Sandheden er, at ingen har planer om at lukke de kanaler, der sender public service, som de private hverken kan eller vil sende.

Siden 1925 har DR håndhævet en stærk uafhængig publicistisk tradition, der følger med tiden og fornyer sig i forhold til danskernes virkelighed indefra. Det er svært, og derfor har Det Konservative Folkeparti altid hjulpet DR med at forandre sig for at bevare DR. I 1986 fik H.P. Clausen (K) brudt TV-monopolet, og i 2001 fik Brian Mikkelsen (K) brudt DRs radiomonopol.

Det var rettidig omhu. Men i dag står DR i en situation, som ingen havde forudset.

DR skal indstille sig på, at flere hører musik på andre platforme end i radioen, og derfor skal radioen tilbyde noget, man ikke kan få på eksempelvis Spotify, og vi ser TV, når det passer os, og det er ikke nødvendigvis på fjernsynet, men på andre platforme.

Nej tak til omvendt budrunde

Min holdning er, at vi selvfølgelig skal have klassisk public service radio- og TV. Men jeg mener også, at vi sagtens kan udlægge en større del af DRs midler, så flere kan byde ind på public service-produktionen. Det gør vi ikke for at straffe DR, men for at sikre DRs fortsatte eksistens.

Jeg vil ikke være med i den omvendte budrunde om, hvor meget DR skal spare. Jeg mener, at vi først og fremmest skal finde ud af, hvad DR skal indeholde, før vi tager stilling til, hvor meget der kan undværes.

I sit indlæg slutter generaldirektøren med at understrege, at hun har »den allerstørste respekt for de politikere, der bruger deres liv på at træffe beslutninger, som kommer til at berøre os alle.«

Tak for det, Maria Rørbye Rønn. Respekten er gensidig, selvom I i DR ikke altid gør det let for os, når I udsender dommedagsscenarier, der skræmmer både medarbejdere og lyttere og seere. Jeg er en af dem, der mener, vi har brug for en fælles platform, som kan oplyse og minde danskerne om Danmarks tro, sprog, traditioner og historie.

Hjælp mig med at hjælpe jer, så skal de intelligente musikprogrammer, programmer om historie, kirke, kunst og kultur, og jeres legendariske børne- og ungdomsprogrammer nok bestå.

Naser Khader er kulturordfører (K).