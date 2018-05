Når eliten leger, at den er som resten af Danmark

»Hedeager valgte at lægge for dagen et forslag om en op til 100-dobling af parkerings­afgifter for alle københavnere« (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

I den forgangne uge eller to har debatten på vores københavnske himmelstrøg været præget af det første større udspil fra vores nye teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Enh.). For de af os, som havde håbet på en lidt mindre café latte-venlig linje i den københavnske trafikpolitik, var det en skuffelse.

Hedeager valgte at lægge for dagen et forslag om en op til 100-dobling af parkerings­afgifter for alle københavnere (100 kr. per år til 5.000-10.000 kr. per år). Forslaget blev hurtigt haglet ned i den offentlige debat for at være arbejderfjendsk, urealistisk og bizart dyrt.

Men alt det svarede Hedeager på i et flittigt delt interview med Radio24syv, hvor hun – og jeg citerer – udtalte, at man jo bare skal »betale en lille smule for, at bilen skal holde«, og at dem med bil i forvejen betaler så meget, at 9.900 kroner efter skat om året bare er »lidt mere«.

Standpunktet er bizart, men viser godt, hvorfor venstrefløjen har svært ved at tiltrække og fastholde de forjættede lønmodtagerstemmer, for ligesom man i Vestjylland havde det svært med, at Lars Løkke fik betalt sine underbukser af Venstre – for hos dem bør enhver svare sit – ligeså har de fleste med et lønarbejde uden for de akademiske professioner det således, at 10.000 efter skat er mange penge i et almindeligt budget.

Det, som Hedeager og Skipper glemmer, er, at de muligvis er mere lige end vi andre.

Det er ikke anderledes, end da den trinhøjere dronning i Enhedslisten, Pernille Skipper, udtalte, at hun var så langt fra elite, som man kan komme. Det udstiller, hvor­ledes dele af venstrefløjen er helt og aldeles ude af trit med den befolkning, som de påstår at være de fremmeste repræsentanter for.

Det er desværre med flere af vores politikere i København således, at de tror, at deres egen hverdag er som alle andres. De tror, at alle lige kan betale 10.000 kroner mere, at det bare er et greb i lommen, de tror, at alle andre kan hente børnene i Christiania­-cyklen hjem til Kartoffel­rækkerne, og de tror, at vi kan få billige boliger uden at måtte bygge enten højt eller på nogle af de få ledige grunde, vi har tilbage.

Det, som Hedeager og Skipper glemmer, er, at de muligvis er mere lige end vi andre, og fred være med det – jeg har ikke problemer med, at vores politikere er en elite, blot de er det bevidst - for det eneste, der er værre, end når eliten »leger«, at den er som resten af Danmark, er, når eliten selv tror på sit nonsens om, at der ikke er forskel på dem og så resten af befolkningen. At alle bare kan tage Christiania-cyklen, når de skal hente børnene, der går på en skole 100 meter væk, at alle har mødetider, hvor man kommer og går efter behov, at 10.000 kroner bare er et greb i lommen for de fleste.

Det er en misforståelse at tro, at elitære politikere giver politikerlede. Nej, det stof, politikerlede er skabt af, er elitære politikere, der tror, at alle er som de. En elite, der ikke er sine privilegier bevidst, er farlig – for dens beslutninger er afskåret fra virkelig­heden for de fleste samtidig med, at den mener at være »de almindeliges« mest stoute forsvarer.

Leif Donbæk er jurist og medlem af SF.