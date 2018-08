Mogens Jensen om Netavisen Pio: Alle medier har holdninger – det har Berlingske også

Lige som der findes forskellige partier med forskelligt syn på verden, findes der også forskellige medier. Det er dejligt, for sådan bør det være i et demokratisk samfund. Det betyder, at der er noget for enhver smag. Men det synspunkt deler Berlingske tydeligvis ikke. I hvert fald ikke når man læser det nyeste afsnit i en efterhånden lang føljeton af angreb på Netavisen Pio.

Det undrer mig. Kig engang ud over det danske mediebillede: Information blev eksempelvis startet af modstandsbevægelsens yderste venstrefløj. Dem ved man, hvor man har. Politikens kulturradikale ståsted er man så stolt af, at det har været baggrund for flere annoncekampagner fra avisen.

Og på Folkemødet i år gav Berlingskes chefredaktør, Mette Østergaard, en velkomstintroduktion til Mette Frederiksen på Berlingskes scene med en forklaring om, at nu var hun i et borgerligt univers med borgerlige holdninger. Som chefredaktør har Mette Østergaard formodentlig også skrevet under på Berlingskes redaktørerklæring om et konservativt grundsyn og et løfte om ærbødig dækning af kirke og kongehus.

Kampagne

Selvom jeg ikke abonnerer på synspunkterne hos hverken den yderste venstrefløj, de kulturradikale eller de konservative, er jeg glad for, at aviserne findes. Derfor undrer jeg mig også over Berlingskes vedvarende kampagne mod Netavisen Pio, som vi ganske rigtigt var med til at sætte i søen i sin tid. Ligesom ovenstående medier har deres grundværdier, har Netavisen Pio sine.

Vi oplevede dengang som nu, at der er en klar overvægt af medier med borgerligt-liberalt udgangspunkt. Så vi søsatte Pio, fordi vi syntes, at der manglede et medie med et demokratisk socialistisk ideologisk grundlag i Danmark. Betyder det, at jeg kan diktere, hvad indholdet skal være? Nej, selvfølgelig ikke. Ligesom jeg ikke antager, at Søren Pape har håndsret over Berlingskes artikler.

Netavisen Pio har en uafhængig redaktion og sine egne medarbejdere. Tre styk, for nu at være præcis. Formentlig færre end Berlingske-koncernen har i sin reception. Og selvom jeg naturligvis gerne ville bryste mig af at have grundlagt en kæmpesucces, er det et meget lille medie. Det er de færreste danskere, der nogensinde har besøgt hjemmesiden. Men det falder åbenbart Berlingskes journalister for brystet, at der findes et lille netmedie, der ud fra et socialdemokratisk verdenssyn skriver om politik, fagbevægelsen og forhold på arbejdsmarkedet.

Vil man, som Venstre har foreslået, fjerne støtten til Pio, fordi den har et socialdemokratisk grundlag, er der mange medier, som skal miste støtte.

Direkte sammenhæng

Til gengæld savner jeg stadig at se Berlingske interessere sig for Venstres redaktørforening, der består af chefredaktører fra en lang, lang række af landets lokale og regionale aviser, og som har to faste pladser i Venstres hovedbestyrelse. Der kan man tale om direkte sammenhæng mellem partiet Venstre og dem, som træffer beslutningerne på aviserne. Man skulle mene, det var mere interessant end et lille netmedie med få læsere.

Og så er det jo en væsentlig oplysning, at Pios medievirksomhed fuldstændig er i tråd med den nuværende mediestøtte, hvor en af grundforudsætningerne er at staten ikke skal blande sig i indholdet på de enkelte medier, men understøtte ytringsfrihed og mangfoldighed. Derfor kan Børsen og Berlingske få støtte, selvom de er klart erklærede borgerlige aviser, som redaktørerne oven i købet skal underskrive en erklæring på, og Arbejderen, som er direkte ejet af et politisk parti, kan også få støtte. Vil man, som Venstre har foreslået, fjerne støtten til Pio, fordi den har et socialdemokratisk grundlag, er der mange medier, som skal miste støtte.

Men det er måske ikke helt så interessant at skrive om, når man som avis har et konservativt grundsyn. Man skulle jo nødig træde læserne over tæerne.