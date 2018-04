Militærtjeneste som alternativ straf

Der vil blive slået hårdt ned på urostiftere!« Sådan lød et af de mange budskaber fra rektor, da han skulle sende skolebørnene på juleferie i filmen »Det forsømte forår« fra 1993. Rektor havde helt ret, der skal slås hårdt ned på urostiftere. Men hvordan vil man slå hårdt ned på dem, og hvad skal formålet være med det?

Jeg har et forslag: Gør værnepligten til en alternativ straf for kriminelle unge.

I Danmark har vi desværre haft en tendens til at lade unge kriminelle slippe billigt og uden, at der bliver fulgt op på straffen.

Det kan være, at vi som samfund af den grund taber dem på gulvet, og måske fortsætter de mennesker den kriminelle løbebane, hvis der ikke bliver sat rigtigt ind.

Danmarks Statistiks tal viser, at personer, som har fået deres første dom, oftere er i fare for at få begå ny kriminalitet.

Det skal der gøres noget ved. Vi er som samfund nødt til at gribe ind efter den første dom, så vi ikke ser denne kriminelle løbebane.

Derfor mener jeg, at der skal være en mulighed for at unge kriminelle kan aftjene værnepligt eller militærtjeneste i stedet for at afsone deres straf – med undtagelse af grov personfarlig kriminalitet.

Der skal derfor oprettes et specielt kompagni for disse unge med et særligt fokus på disciplin og resocialisering, hvor de unge efter endt tjeneste belønnes med en ren straffeattest. Sebastian Joubert Skotte Kaimson, retsordfører Konservativ Ungdom