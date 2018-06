Midsommervisen blev skrevet af en kunstner. Husk det, når du næste gang nikker til, at vi udsulter kulturlivet

»Vi elsker vort land«, lød det i går over det ganske land, hvor skønsangen rejste sig fra Danmarks skove og kyster. Holger Drachmanns midsommervise er den smukkeste hyldest til den danske midsommer, som nogensinde er skrevet. Han skrev den i 1885, oprindeligt som en del af eventyrspillet Der var engang, der blev opsat på Det Kongelige Teater i 1887. Drachmann var en feteret og ombejlet kunstner, der godt nok var uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, men som forlod malerkunsten til fordel for digtene. Han var med andre ord tværæstetisk, endnu før et så fint ord fandtes. Men dengang tog man det ikke så nøje. En kunstner var en kunstner og som sådan en umådelig vigtig figur i et samfund, der satte kunsten meget højt.

Drachmann ligger begravet i Skagen, hvor han ofte færdedes sammen med sine kunstnerkolleger som P.S. Krøyer og Michael og Anna Ancher. Den dag i dag valfarter folk til Skagen for at besøge skagenskunstnernes fine museum og for at se deres billeder fra en svunden tid. En tid, hvor man respekterede og værdsatte kunstnerne som dem, der kunne reflektere over deres samtid og give folk store kunstneriske oplevelser.

Drachmann var en del af det moderne gennembrud. Man ville sætte en ny verdensorden i Danmark, og kunsten spillede en stor rolle der. Kunst var ikke noget mærkeligt elitært noget, men en helt afgørende brik i et samspil med det øvrige samfund. Konge, styre, mæcener og bedsteborgere hyldede og støttede kunstnerne, for dengang var der ikke nogen tvivl om, at kunsten var vigtig. Når alt andet i samfundet med tiden forgår, så består kunsten. Det betyder, at vi i dag stadig synger en midsommervise og med glæde ser billederne fra Holger Drachmanns liv i Skagen.

Til trods for, at landets politikere konstant bedyrer, at kultur skam er vigtigt for vort land, er de i færd med at udsulte den.

Nogle gange kunne jeg godt ønske mig tilbage til 1800-tallet. Eller endnu længere tilbage. Den 31. marts 1754, på kongens fødselsdag, grundlagde man nemlig Det Kongelige Danske Kunstakademi på Kongens Nytorv i København. Kong Frederik V ville »bringe nyttige og smukke Kunster udi en større Floer og Opkomst« for derved at styrke sit enevælde og gøre landet selvforsynende med både kunstnere og dygtige håndværkere.

Dengang var kunsten en af de bærende piller i samfundet. I dag bliver den opfattet som en pynteliste. Akademiet står skam stadigvæk på Kongens Nytorv, men i så afpillet en stand, at rektor nu har smækket med døren og er ved at forlade stedet til fordel for en tilsvarende stilling i Sverige. Til trods for, at landets politikere konstant bedyrer, at kultur skam er vigtigt for vort land, er de i færd med at udsulte den. Nu er der så få midler til de kunstneriske uddannelser, at kong Frederik Vs ord klinger fjerne og hule. Vi har åbenbart glemt, at vi bør værne om og gøde den kunst og kultur, der om 130 år skal samle os.

Husk nu det, når du her dagen derpå synger Drachmanns smukke strofer i badet og tror, at kunst bare er noget, der sker af sig selv.

Gitte Ørskou er museumsdirektør, Kunsten, Museum of Modern Art Aalborg.