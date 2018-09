Mette F. og Thulesen Dahl: Beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft bliver ikke sat ned med vores stemmer

Danske virksomheder skal kunne hente dygtige specialister til landet, uden at det går ud over helt almindelige danskeres løn- og arbejdsvilkår. Derfor har vi i dag en beløbsgrænse. Den sikrer, at kemiingeniøren fra New Zealand godt kan arbejde for Novo, uden at lønnen for danske faglærte skal sættes under pres af indiske stålbindere og kinesiske slagteriarbejdere.

Sidste sommer tikkede en ny analyse ind fra Dansk Industri. Antallet af udenlandske lønmodtagere i Danmark havde for første gang rundet 200.000 mennesker – på fire år var antallet af udenlandske lønmodtagere steget med 51.000 fuldtidsbeskæftigede, hvilket er en stigning på 34 procent. Ni procent af alle fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Danmark i dag er dermed udlændinge.

Der er uden tvivl enkelte brancher, hvor der mangler folk med særlige kompetencer. Men her behøver løsningen jo ikke være at kigge udenfor Europa, hvis der skal hentes specialister. Der er stadig over 100.000 ledige herhjemme. Det er ganske vist et historisk lavt tal, men det kan stadig blive bedre. Vi skal nemlig bruge opsvinget på at få flest mulige med.

Men sideløbende med de 100.000 ledige, står 10.000 unge uden en praktikplads, og vi har også alt for mange, som er ufrivilligt på deltid. Ikke desto mindre lægger flere erhvervsorganisationer og regeringen nu igen op til at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft fra lande udenfor EU. Regeringen har således lagt op til at sænke den til kun 325.000 kroner – fra i dag 418.000 kroner.

Beløbsgrænsen er ualmindelig vigtig for vores partier. For både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Beløbsgrænsen er nemlig et redskab, der skal forhindre, at lønningerne presses ned af udenlandsk arbejdskraft. Derfor vil vi sige det soleklart: Beløbsgrænsen vil ikke blive sat ned, så længe Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har noget at skulle have sagt!

Der er 17,5 millioner arbejdsløse indenfor EUs grænser, som virksomhederne frit kan ansætte på danske løn- og arbejdsvilkår. Så hvad er egentlig problemet?

Vores partier mener, at der bør bruges langt mere energi på at udnytte de gode tider og den lave ledighed til at få de sidste med på arbejdsmarkedet. Lad os derfor satse på opkvalificering af danske ufaglærte. Lad os sørge for, at også de unge kan få en praktikplads og dermed en sikker fremtid. Lad os udnytte de gode tider til at sikre, at flere på ufrivillig deltid kan komme op på fuldtid og bidrage endnu mere til det danske fællesskab.

Lad os sikre plads på arbejdsmarkedet til de stadigt flere seniorer, der både kan og vil fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har ret og mulighed for at gå fra.

Det er vejen frem. I stedet for at risikere løndumping af udenlandsk arbejdskraft fra lande udenfor EU.