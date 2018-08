Logik er en sjælden egenskab

Vi har i dag en række ny-religiøse bevægelser. Efter at Gud er dømt død, søger menneskene fanatisk efter et substitut, da de åbenbart ikke kan leve uden. Her er nogle eksempler:

Sundhedsprofeter siger, at vi skal spise fisk tre gange om ugen. Imidlertid siger havbiologer, at vi fisker for meget. Miljøfolk vil ikke have fiskefarme, da selv veldrevne påstås at forurene for meget. Hvor er logikken?

Miljøfolk siger, at vi skal spise økologisk, selvom deres påstande om, at økologiske produkter er sundere end fornuftigt konventionelt dyrkede produkter, helt klart er »fake news«. Det er aldrig påvist i ordentlige videnskabelige undersøgelser, men er en teori.

Økologerne ønsker samtidig, at vi skal beskytte naturen. Det hænger heller ikke sammen. Hvis hele Jordens befolkning skulle spise økologisk, ville det kræve en hel planet ekstra for at brødføde os. Selvom al den tilbageværende danske natur ville blive inddraget til dyrkning af fødevarer, ville vi næppe kunne dække vores behov. Økologi kræver jo 40-100 pct. mere plads for at give det samme udbytte, da man jo ikke på rationel måde må forebygge og behandle plantesygdomme og skadedyrs angreb eller gøde effektivt.

Økologerne påstår, at de kæmper for dyrevelfærd. Den påstand holder heller ikke vand. Der er ca. 50 pct. større dødelighed blandt økologiske pattegrise og ca. 100 pct. større dødelighed blandt kyllinger p.gr.a. manglende moderne behandling. Er det dyrevelfærd?

Hvornår mon de foreslår, at vi skal ophøre med at behandle syge mennesker? Moderne behandling af mennesker er jo frygtelig unaturlig og forurenende. Færre mennesker vil jo også være en stor gevinst for naturen.

Er det underligt, hvis befolkningen - udover politikerlede - får ekspertlede? Man kan finde »eksperter«, der vil forsvare hvad som helst. Jan Buch, speciallæge i kardiologi, Frederiksberg C

Irrelevant aldersforskel

Jeg tror, at det for længst er gået op for alle, at Brigitte Macron er betydeligt ældre end sin mand, Emmanuel Macron. Det har været nævnt ofte og sensationslystent af pressen i tide og især i utide. Mig bekendt nævnes alderen på Donald Trump og hans kone Melania aldrig. Nok fordi aldersforskellen er den modsatte. Jeg mindes ikke at have set dette nævnt i meget lang tid. Lad os blive fri for, at aldersforskellen altid skal nævnes i forbindelse med Les Macron, med mindre det er nødvendigt i en væsentlig sammenhæng. Ida Dinesen, Hellerup

Landstrøm nu

Det er beskæmmende at høre, at København, om det så er kommunen, CMP eller By & Havn, har sagt nej tak til et tilbud om at få foræret et landstrømsanlæg til krydstogtsterminalen.

København har et mål om at blive CO2-neutral. Det kan godt være, at krydstogtsskibenes emissioner ikke tæller med i det regnestykke, men landstrøm reducerer CO2-emissionerne i København, og har stor betydning for luftkvaliteten, specielt udledningen af NOx og partikler.

Sidste år var bl.a. overborgmesteren fremme med krav om at forbyde ældre dieselbiler, men selvom luftkvaliteten i nærheden af krydstogtsterminalerne i perioder er lige så dårlig som på H.C. Andersens Boulevard i myldretiden, er man mere interesseret i forbud, i stedet for at tilbyde muligheder. Pisk frem for gulerod!

Det er et meget kortsigtet synspunkt, at det ikke kan betale sig at bygge landstrømsanlæg. Københavns image som en forholdsvis ren storby er vigtig for turisterne og krydstogtsrederierne er interesseret i at gøre deres image grønnere, og vil gerne investerer i det. Hamburg har vist vejen og har allerede installeret landstrøm på Altona krydstogtsterminalen, ligesom man også kan forsyne krydstogtsskibe med LNG.

Det er vigtigt for københavnerne, for byen og for den almene accept af satsningen på krydstogtsskibe, at By & Havn kommer i gang med at installere landstrømsanlæg nu. Lars Jordt, Nørrebro

Det er slut nu, LA

I denne fine avis var der 30. august en stort opsat artikel om pensionisters fabelagtige »lønstigning« siden 1991. Det er imidlertid inklusiv egenpension, som ikke alle pensionister har, ja, nogle har endda kun den rå folkepension. Der har været flere indlæg i avisen på det sidste om netop det urimelige i fastlåsning og dermed udhuling af folkepensionen.

Joakim B. Olsen (LA) og tænketanken CEPOS (gad vide hvad de tænker) konkluderer dernæst frejdigt, at der ikke er nogen grund til at hæve folkepensionen. Det er mig en ufattelig gåde, at en politiker og en tænketank ikke kan skelne mellem folkepension og egen pension. Egentlig stemmer jeg LA, men det er slut nu. Jørn Hodal, Dragør