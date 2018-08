Løkke spilder tiden - lad os få et hurtigt valg

Lad os få det valg nu. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har forpasset sin chance for at gøre Danmark rigere og friere i denne valgperiode. Trist, men sandt. Valgperioden er blevet brugt på håndtering af flygtningekrise, intern splid og symbolpolitik. Løkke har ikke ødelagt noget, heldigvis. Danmark er stadig et dejligt land. Men fremdrift findes desværre ikke.

Skurken er Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Han vil ingenting. Han tør ingenting.

De foregående borgerlige og socialdemokratiske-radikale regeringer har gennemført reformer af skat, dagpenge og efterløn. Ofte med Løkke i en central rolle. Reformerne har forbedret beskæftigelsen og sundheden i dansk økonomi.

Løkke-regeringen lever højt på de flotte tal, men bidrager på ingen måde. Skurken er Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Han vil ingenting. Han tør ingenting. Den tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, var bevidst om, at hun var en del af det borgerlige Danmark. Hun fokuserede på Dansk Folkepartis mærkesager med en stram udlændingepolitik og forbedringer for de ældre, men hun sørgede for et pragmatisk samarbejde med Venstre og de Konservative om skattepolitik og reformer.

Sådan er det ikke med Thulesen Dahl. Derfor står vi i den barokke situation, at Lars Løkke Rasmussen har forspildt en enestående chance for at lette skatten med op til 27,5 milliarder kroner. Høj som lav kunne have sparet i skat og fået flere penge til sig selv. Tallet 27,5 milliarder kroner er det økonomiske råderum, som opgøres af Finansministeriet. Det burde hedde overbeskatning. Tallet viser de milliardbeløb, som opkræves i skatter, selv om det ikke er nødvendigt for at bibeholde serviceniveauet i den offentlige sektor, som vi kender det i dag. Ingen ville miste noget, hvis skatterne blev lettet med 27,5 milliarder kroner.

I stedet satser regeringen på pengegaver til børnene, ældre, syge, miljøet, naturen, landsbyerne, sommerhusejerne og erhvervslivet. Ingen kan være imod, at nogen får det lidt bedre. Men det er et gennemskueligt forsøg på at dæmpe kritikken fra Socialdemokratiet og venstrefløjen. Jeg må dog indrømme, at netop den slags politik tidligere har virket op til et valg, så det er svært at bebrejde regeringen.

Løkke uden ambitioner

Med finansloven har Løkke blotlagt, at han ingen ambitioner har for den sidste folketingssamling inden valget skal udløses til sommer. Regeringsperioden er reelt spildt. Situationen er barok. Lars Løkke og Thulesen Dahl har 27,5 milliarder kroner, som de kan dele i porten. Halvdelen til skattelettelser, som sætter gang i dansk økonomi: Lavere indkomstskat, lavere selskabsskat og lavere aktiebeskatning. Og den anden halvdel til vores ældre medborgere og initiativer i Thulesen Dahls valgkreds.

Ingenting er sket. Imens er den økonomiske vækst gået ned i gear, før den er kommet rigtigt i gang. Prognosen er 1,8 procent BNP-vækst i år og næste år. Mere kan økonomien ikke håndtere. Vi mangler arbejdskraft. Vi mangler investeringer. En langtrukken valgkamp udsætter kun løsningen af opgaven. Lad os få det valg nu. Så får Løkke måske en chance for at gøre det rigtige.