Læserne mener: Bevar København – en stærk hovedstad

»Jeg holder af, at vi i Danmark har så stor og stærk en hovedstad som København.«

I disse tider med ind- eller udflytning til egne uden for København, er det vel passende at erklære sin kærlighed til hovedstæder.

Jeg holder meget af København, ligesom jeg holder meget af Paris og Berlin, ligesom jeg holder meget af bagland og her områderne uden for København – men følelserne er naturligvis delte.

Læs også Løkke vil ikke lade mulige problemer bremse storstilet flytteplan: »Det er den vilje, vi sætter igennem«

Jeg holder af, at vi i Danmark har så stor og stærk en hovedstad som København. Det er en fornøjelse at komme til vor hovedstad med den stærke koncentration af intelligensia, indsigtsfuld administration, politisk og økonomisk magt, kulturel styrke og etniske blanding samt mødet med mange åndfulde og videnstunge mennesker – forretningsfolk, forskere og institutioner. Det kan man kun opnå i sådan en koncentration og centralisering, som vor hovedstad har. Det må ikke underkendes og fortyndes.

Den gensidige inspiration og synergieffekt, jeg har oplevet i Europas hovedstæder, er fantastisk. Tidligere var jeg heldigvis en lille del af denne dynamiske oplevelse (jeg er en gammel mand - 82). Men jeg kan nu under de nuværende decentrale politiske strømninger med opgaver, som skal uddeles til andre dele af Danmark fra hovedstadsområdet være betænkelig ved spredningen af styrken ved at have et stærkt centrum.

Læs også København bliver stadig mere opdelt i kvarterer for de rige og for de fattige

Vi har i Danmark en hovedstad, som nogle kalder overdimensioneret i forhold til landets størrelse og formåen, men det er fantastisk, at det har kunnet lade sig gøre at skabe denne stærke bykoncentration.

Min opfordring må være: Bevar København som den stærkeste by i Danmark og Skandinavien, den er, og decentraliser, hvis det er politisk nødvendigt. Men decentraliser med omtanke – intelligent omtanke! Vi har brug for alle de synergiske styrker, vi kan skabe og fastholde i vort lille land, og det skabes kun gennem nærhed.