Kvindelige ledere har ligeså mange fordomme om, hvem der er egnede som ledere, som mænd har.

Forleden lod jeg mig interviewe til en artikel om, hvad det betyder for arbejdskraften i Danmark, at vi får flere kvinder i ledelse. Nu handlede artiklen om en debat, jeg deltager i til Folkemødet. Men jeg bliver tit spurgt til mine holdninger om diversitet og manglen på kvindelige ledere. Jeg bliver selvfølgelig tit spurgt, fordi emnet interesserer mig. Men jeg bliver lige så ofte spurgt slet og ret fordi, jeg er kvindelig leder – og fordi man antager, at jeg kan være en rollemodel for andre kvinder med lederaspirationer eller for virksomheder, der arbejder for at skabe større kønsdiversitet.

Her er jeg nødt til at sige, at det desværre er en misforståelse. Kvindelige ledere er ikke per definition bedre til at håndtere diversitet end mandlige ledere – og Microsoft har ikke fikset udfordringen med at skabe større diversitet, fordi de har ansat mig i rollen som adm. direktør. Slet ikke. Faktisk er det sådan, at kvinder har præcis de samme forudindtagede holdninger og ubevidste fordomme – vores såkaldte bias – som mænd har, når det kommer til forskelle mellem kønnene.

Der er foretaget et hav af antropologiske, sociologiske og psykologiske studier af, hvad vores bias handler om. Og det kan siges meget kort: vi gør os en række ubevidste antagelser om andre mennesker – og i de antagelser ligger en opfattelse af, at mænd er mere velegnede i ledelsesroller end kvinder. Yes, vi er alle enige om, at det er en irrationel antagelse, men den findes altså i vores underbevidsthed.

Fortællingen bliver endnu mere sørgelig, når vi tror, at ansættelsen af kvindelige ledere hjælper med at balancere vores bias og skabe større diversitet i ledelsen. Hvorfor skulle kvinder sige sig fri af denne bias?

Lad os se indad

Lad os nu bare kalde den og så komme udfordringen til livs ved at hjælpe os selv med at blive opmærksomme på vores bias. Vi skal tvinge os selv til at være mere reflekterede, når vi tager beslutninger om rekruttering, performanceevaluering og forfremmelser. Ligesom vi har systemer til mange af vores andre ledelsesopgaver, kan vi også sætte vores bias-bevidsthed i system ved f.eks. at tilføre flere dimensioner i vores vurderinger.

Når vi evaluerer performance i Microsoft, kigger vi på KPIer (key performance indicator, red.) som én dimension, men vi vægter også evnen til at bygge videre på andres ideer og evnen til at bidrage til andres succes på to andre dimensioner. Når vi rekrutterer, er vi forpligtet til, at vi altid har mindst én kvindelig kandidat med i slutfeltet.

Vi har stadig lang vej i vores arbejde med kønsdiversitet, men jeg tror på, at den systemiske tilgang hjælper vores udvikling.

Og så kan vi ledere måske også begynde med at tage en test, der kortlægger vores bias. Jeg har ladet mig teste – og selv om jeg synes, at jeg er et relativt reflekteret og selvbevidst menneske, var det en skræmmende, men også meget lærerig, oplevelse.