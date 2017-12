Kvaliteten skal kunne måles

Hvad er høj kvalitet, når vi taler uddannelse? Hvad gør, at de studerende lærer noget på vores uddannelser? Kan man måle det, og skal man overhovedet måle det? Som uddannelses- og forskningsminister er det spørgsmål, jeg både har stillet mig selv og hele den videregående uddannelsessektor.

Læs også Kvalitet er ikke lig med studentertilfredshed

Nogen har svaret, at det er alt for store spørgsmål at svare på. Senest hævder kvalitetschef Ingemai Larsen, professionshøjskolen UCC, her i avisen (19/12), at kvalitet er så subjektivt et begreb, at der ikke kan laves et mål for det.

Det er jeg uenig i, og jeg bakkes op af mange års international uddannelses­forskning. Forskningen har vist, at man faktisk godt kan sige noget om, hvilke måder at studere på og hvilke uddannelsesmiljøer der gør, at de studerende lærer mest. Forskningen har også vist, hvordan man kan spørge de studerende på en ordentlig måde, som giver fornuftige svar.

Ude i verden bruger hundredvis af uddannelsesinstitutioner – helt frivilligt og for egen betaling – grundige, forsknings­baserede spørgeskemaer blandt de studerende til at vurdere og udvikle ud­dannelsernes kvalitet. De måler på en bred palet af indikatorer, som mangeårig forskning har vist, har betydning for kvalitet – og ikke kun ét spørgsmål, der kan påvirkes, af de studerendes tilfældige mave­fornemmelse. Vi har også eksempler på, at denne type særligt grundige målinger er blevet gennemført herhjemme.

Læs også Professor: Vi har brug for en ny uddannelsesmodel

Det har vi noteret os på Christiansborg. På tværs af partierne insisterer vi på, at vi skal have mere viden om, hvordan de studerende lærer noget på vores uddannelser. Både den enkelte studerende og vores samfund bruger tusindvis af timer og milliarder af kroner på uddannelserne hvert år. Derfor må og skal vi blive bedre til at sige noget om, hvordan vi bruger ressourcerne bedst. Jeg vil ikke acceptere, at uddannelsernes kvalitet er så svær at måle, at vi ikke engang skal prøve.

Derfor gik alle partierne i sidste måned sammen om en aftale om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Aftalen giver mere sikkerhed og frihed til uddannelsesinstitutionerne gennem et fast grundtilskud. Til gengæld lægger aftalen også vægt på jobudsigterne og kvaliteten i uddannelserne. Disse faktorer vil fremover have betydning for et hjørne af bevillingerne.

Det er ikke let at måle kvalitet. Derfor vil vi bygge den danske kvalitetsmåling på de forskningsbaserede målingskoncepter og gode erfaringer med at bruge dem i udlandet og herhjemme. Vi vil inddrage danske og udenlandske eksperter og alle de videre­gående uddannelsesinstitutioner i arbejdet.

Læs også Kæmpe frafald på universiteterne koster dyrt

For Danmark har brug for uddannelser, der giver høj læring hos de studerende, og som fremmer ånd, viden og kritisk sans. Det giver den enkelte et stærkt fundament for et virksomt liv.