Kære Naser Khader: Retsprincipper kan ikke gradbøjes

De såkaldte ytringsfrihedskæmpere syntes ikke at sætte danskernes sikkerhed som førsteprioritet, da Muhammed-krisen var på sit højeste, og danskere ikke kunne føle sig sikre eller trygge herhjemme eller på ferie af frygt for terror. Dengang lød det, at vi ikke skulle gå på kompromis med vores fundamentale frihedsrettigheder.

I dag hører vi det modsatte argument fra de samme folk. Nu er danskernes sikkerhed lige pludselig en topprioritet, og vi er klar til at bryde folks fundamentale demokratiske rettigheder som f.eks. et retsprincip i en retsstat om, at alle er uskyldige, indtil det modsatte er bevist, og at dette skal afgøres ved en domstol.

Det er netop, hvad det handler om, når det gælder syrienskrigerne med dansk statsborgerskab i udlandet, og om vi skal hente dem hjem og stille dem for en dommer. Vi kan ikke begynde at straffe og dømme folk, uden at de har været stillet for en dommer og er blevet dømt.

Folketingspolitikeren Naser Khader er netop et af disse mennesker, som har vist to modsatrettede holdninger, når det gælder fundamentale rettigheder i et demokrati som det danske. Senest i et debatindlæg her på Berlingske, hvor han skriver, at danskernes sikkerhed er vigtigere end »landsforædernes« retssikkerhed.

Når jeg sætter ordet »landsforrædere« i gåseøjne, er det netop fordi, at vi reelt ikke ved det, da de endnu ikke er blevet stillet for en dommer og blevet dømt for at være netop det.

I det hele taget er jeg meget skuffet over, at vi i Danmark har så lidt tiltro til vores retssystem, at vi ikke er villige til at lade folk få deres sag for en dommer og eventuelt blive dømt.

Hvis det reelt var vores retssystem, der var noget galt med, burde kritikerne, som oftest er politikere og i dette tilfælde Naser Khader, i stedet tage ansvaret på sig og gøre noget ved problemet i stedet for at skubbe ansvaret fra sig og tørre det af på andre nationer.

Man kan sagtens revidere vores straffesystem uden at gå på kompromis med grundlæggende retsprincipper - f.eks. ved at indføre højere straffe.

Disse politikere er de eneste, som reelt kan gøre noget ved det såkaldte problem med vores retssystem, og det er derfor billige point at gå efter, når man kommer med sådan en kritik af vores retssystem, som det reelt er, uden at tage ansvaret på sig.

De er vores ansvar

Man kan have mange meninger om de krigere, som er draget til Syrien for at kæmpe mod blandt andet danske soldater, og mange af holdningerne til dem har jeg fuld forståelse for.

Jeg er godt klar over, at disse syrienskrigere måske er nogle barbarer og dybest set ikke fortjener nogens medlidenhed, men i en demokratisk stat som den danske er der nogle principper, som skal overholdes. Disse principper kan ikke gradbøjes, uanset hvor forfærdelige mennesker vi har med at gøre.

Men selv om det måske ikke er en populær holdning at have, er jeg af den overbevisning, at så længe disse krigere er danske statsborgere, så er de vores ansvar. Det kan vi ikke løbe fra. De skal stilles for en domstol i Danmark, og så må vi derfra finde ud af, hvad vi skal stille op med dem - om de skal i fængsel, fratages deres danske statsborgerskab og/eller udvises.

Når vi forventer, at andre stater tager imod udenlandske kriminelle her i landet, kan man med rimelighed forvente, at vi gør det samme.

Jyllands-Posten havde også rettigheder

Frihedsrettigheder, retsprincipper og menneskerettigheder er grundlæggende og universelle rettigheder i en retsstat, og uanset om vi kan lide det eller ej, gælder disse rettigheder også for de folk, som vi ikke bryder os om.

Hvis vi skulle til at gradbøje disse rettigheder, ville vi give magthaverne uanede muligheder for at bryde disse rettigheder under alle mulige omstændigheder.

Jyllands-Posten var heller ikke populær under Muhammed-krisen i visse kredse af befolkningen, og hvis disse mennesker havde haft magten, og der havde været mulighed for at gradbøje disse rettigheder, ville vi ikke have nogen garantier for, at Jyllands-Posten ikke også ville have fået brudt sine rettigheder.

Det er derfor en glidebane, når Naser Khader og andre af hans meningsfæller vil gradbøje disse rettigheder. Det er ikke en retsstat eller et demokrati som det danske værdigt, og desværre udstiller det ham og hans meningsdanneres dobbeltmoral, når det gælder netop disse rettigheder.

Salah Said Atris er jurastuderende på KU.